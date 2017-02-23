Баку продолжает вооружаться, а Ереван – молчать

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) 20 февраля опубликовал свой доклад относительно международных тенденций продаж оружия. Помимо всего прочего, в докладе также рассматривается вопрос о дисбалансе между Арменией и Азербайджаном в вопросе торговли вооружением, а также вопрос объемов продаваемого оружия и боеприпасов Баку со стороны Москвы.

Армения и Азербайджан. Сравнение

Согласно докладу, в течение 2012-2016гг. Азербайджан, по сравнению с 2007-2011 гг., импортировал на 75% больше оружия и боеприпасов. При этом, Азербайджан импортировал в 20 раз больше вооружений, чем Армения. В случае Армении, самой большой, бросающейся в глаза покупкой было приобретение «Искандеров» с дальностью полета ракеты в 280 км. Эти ракеты могут поразить практически любую точку на территории Азербайджана. Далее в докладе отмечается, что Азербайджан импортировал более широкий спектр видов оружия, в том числе танки, бронетехнику, противобаллистические ракетные системы и военную авиацию. В докладе Россия отмечена как важный поставщик оружия для обеих сторон.

Россия и Азербайджан

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, Россия продала оружие 50 странам и повстанческим силам Украины. На долю России приходится 23% от глобального экспорта вооружений.

Иными словами, основываясь на данные SIPRI, можно заключить, что если Москва в течение 2011-2016 гг. поставила 23% от всемирного экспорта оружия, а доля Баку была 4%, то Россия, по грубым подсчетам, в указанный период поставила Азербайджану приблизительно 1% от всего проданного в мире вооружения. Подобные крупные импорты оружия и боеприпасов для такой маленькой страны как Азербайджан действительно высокий показатель.

Более того, если Армения купила, в общей сложности, в 20 раз меньше оружия, и даже если предположить, что все купленное Арменией оружие импортируется из России (что, конечно же, не соответствует действительности), то получится, что доля Армении в экспорте российского оружия составляет 0,2%, что по сравнению с 4% Азербайджана просто незначительное число.

«Стратегические союзники»

Опубликованный SIPRI доклад в очередной раз наносит удар по мифу об армяно-российском «стратегическом союзничестве». Примечательно, что в день публикации вышеупомянутого доклада, 20 февраля, российское агенство РИА Новости опубликовало подробное интервью министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна приуроченное к 25-летию установления армяно-российских дипломатических отношений.

В интервью Эдвард Налбандян сказал: «Конечно, нам не может нравиться то, что Азербайджан покупает вооружение у нашего союзника, который прилагает много усилий в том числе и во взаимодействии с Арменией в качестве сопредседателя Минской группы для сохранения мира и стабильности в нашем регионе». Однако армянская сторона редко когда делает подобные заявления… Возможно, можно на пальцах пересчитать сколько раз президент Армении или министр ИД выступали в подобными заявлениями, даже после апрельской войны 2016 года.

Более того, далее в своей речи, почти сразу же, глава МИД Армении начинает хвалить усилия России направленые на поддержание мира в регионе.

Однако, в очередной раз возникает вопрос – нейтрализуют ли эти усилия хотя бы на несколько процентов ущерб от оружия, проданного Россией Азербайджану?

Анна Памбухчян

«Союз информированных граждан»