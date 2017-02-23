Сергей Шойгу под Москвой построит копию Рейхстага, чтобы юные армейцы «не штурмовали что попало»

Deutsche Welle. В подмосковном парке “Патриот” строится копия Рейхстага – исторического здания в центре Берлина, где с 1999 года проходят заседания бундестага. “Подмосковный Рейхстаг” будет использоваться для военных игр “юнармейцев”, участников созданного в 2015 году военно-патриотического движения. Об этом в среду, 22 февраля, объявил министр обороны России Сергей Шойгу.

“В парке “Патриот” строим Рейхстаг. Не в полном виде, но для того, чтобы наши юнармейцы могли штурмовать не что попало, а конкретное место”, – сказал Сергей Шойгу.

Власти ФРГ пока никак не прокомментировали заявление министра обороны РФ. Впрочем, его проекты по патриотическому воспитанию подрастающих поколений россиян не ограничиваются одни лишь “штурмом Рейхстага”.

Землянка замполита и уик-энд в подлодке

Помимо Рейхстага, в парке построена партизанская деревня. “В ней есть класс подготовки подрывников, кухня, повара, партизанская баня и даже землянка замполита”, – отметил российский министр. С партизанской деревней будет соседствовать линия фронта с окопами и блиндажами, где можно будет ощутить атмосферу военно-полевой жизни.

“В этом году появится возможность провести день на службе на подводной лодке всей семьей и испытать все, что там происходит, начиная с борьбы за выживание и заканчивая компотом и макаронами по-флотски”, – сообщил Шойгу.

Фото – Navalny.com