Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 10:41 | Февраль 23 2017

Сергей Шойгу под Москвой построит копию Рейхстага, чтобы юные армейцы «не штурмовали что попало»

Сергей Шойгу под Москвой построит копию Рейхстага, чтобы юные армейцы «не штурмовали что попало»

Deutsche Welle. В подмосковном парке “Патриот” строится копия Рейхстага – исторического здания в центре Берлина, где с 1999 года проходят заседания бундестага. “Подмосковный Рейхстаг” будет использоваться для военных игр “юнармейцев”, участников созданного в 2015 году военно-патриотического движения. Об этом в среду, 22 февраля, объявил министр обороны России Сергей Шойгу.

“В парке “Патриот” строим Рейхстаг. Не в полном виде, но для того, чтобы наши юнармейцы могли штурмовать не что попало, а конкретное место”, – сказал Сергей Шойгу.

Власти ФРГ пока никак не прокомментировали заявление министра обороны РФ. Впрочем, его проекты по патриотическому воспитанию подрастающих поколений россиян не ограничиваются одни лишь “штурмом Рейхстага”.

Землянка замполита и уик-энд в подлодке

Помимо Рейхстага, в парке построена партизанская деревня. “В ней есть класс подготовки подрывников, кухня, повара, партизанская баня и даже землянка замполита”, – отметил российский министр. С партизанской деревней будет соседствовать линия фронта с окопами и блиндажами, где можно будет ощутить атмосферу военно-полевой жизни.

“В этом году появится возможность провести день на службе на подводной лодке всей семьей и испытать все, что там происходит, начиная с борьбы за выживание и заканчивая компотом и макаронами по-флотски”, – сообщил Шойгу.

Фото – Navalny.com

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Рубрики: Международные
Теги: , , , ,

Комментарии (0)

Комментировать

 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда