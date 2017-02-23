Глава МИД Армении – об армяно-российских отношениях: речь Эдварда Налбандяна – видео

Выступление Эдварда Налбандяна на церемонии открытия выставки, посвященной 25-летию установления дипломатических отношений между Арменией и Россией

Дорогой Сергей Викторович,

Друзья,

Хотел бы выразить признательность всем, кто организовал эту выставку, посвящённую 25-летию установления дипломатических отношений между нашими странами. Мы сегодня даем старт целому ряду мероприятий, которые будут организованы в ознаменование этого четвертьвекового юбилея.

Представленные на выставке исторические фотодокументы открывают впечатляющую панораму пути, которые мы вместе прошли с памятного дня – 3 апреля 1992 года, когда нами была открыта новая страница в истории армянo-российских отношений. Но армянский и российской народы связывают прочные узы дружбы, прошедшей на протяжении столетий испытание временем и историей.

И в мирное время, и в годы трудных испытаний, мы всегда были вместе. Да и сегодня армяно-российские отношения являются образцовой моделью двустороннего сотрудничества, наверное самой успешной и эффективной на постсоветском пространстве.

Армению и Россию связывают отношения союзнического взаимодействия. Нельзя быть союзником в какой-то области, а в каких-то вопросах не быть таковым. Такой характер отношений проявляется по всему спектру межгосударственного сотрудничества. Наши двусторонние отношения выделяются тесной внешнеполитической координацией, эффективным сотрудничеством в военно-политической и военно-технической областях, успешным партнёрством в торгово-экономической, энергетической, транспортной областях, из года в год набирающим обороты межрегиональным сотрудничеством, последовательным развитием взаимодействия в сфере культуры, науки и образования. Россия – наш основной торговый партнер, основной инвестор в экономику Армении. В нашей стране действует более 1400 совместных предприятий, подписано более 200 двусторонних документов.

Армяно-российские межгосударственные отношения подкрепляются нашим эффективным взаимодействием в рамках международных и региональных организаций, среди которых, наряду с ООН и ОБСЕ, я бы особо выделил ОДКБ, СНГ, ну и, конечно, Евразийский экономический союз.

Какой бы характер не носили межгосударственные отношения, они не могут быть воистину прочными, если нет теплоты в отношениях между народами, людьми. В этой связи, я хотел бы особо отметить глубинный характер уз дружбы, взаимной симпатии, связывающих наши народы, простых людей.

Сегодня наши совместные усилия направлены на то, чтобы, опираясь на этот солидный фундамент, продолжить поиски новых перспективных направлений нашего стратегического взаимодействия, обогатить его новым содержанием.

Я хотел бы поблагодарить всех тех, кто за прошедшие 25 лет внесли и сегодня продолжают вносить весомый вклад в это благородное дело.

Пресс-служба МИД Армении