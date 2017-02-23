Эдвард Налбандян в Москве – о встрече с сопредседателями Минской Группы ОБСЕ: видео

Ответ главы МИД Армении Эдварда Налбандяна на вопрос в ходе пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым

Вопрос: Хотел уточнить у нашего министра. Эдвард Агванович, на прошлой неделе у Вас была встреча с сопредседателями Минской группы. Хотел бы узнать каковы результаты? Как прошла встреча?

Эдвард Налбандян: По поводу встречи, которая состоялась в Мюнхене с сопредседателями, и не только с сопредседателями, но и по их инициативе состоялась такая встреча с министром Мамедъяровым. Сергей Викторович сказал, что в Мюнхене сопредседатели выступили с соответствующим заявлением, обозначив те моменты, которые и обсуждались с министрами иностранных дел. Это неприемлемость применения или угрозы применения силы, беспрекословное выполнение трехсторонних бессрочных соглашений о прекращении огня от 1994-1995 годов. Сергей Викторович уже упомянул договоренности, достигнутые в ходе саммитов в Вене и Санкт-Петербурге. Сопредседателями также упомянули о необходимости выполнения договоренностей, достигнутых в ходе встречи президентов России, Армении и Азербайджана в Астрахани в 2010г. О чем там шла речь? Речь шла об обмене военнопленными и возврате тел убитых, что Армения всегда выполняла, что и произошло буквально недавно, когда армянская сторона вернула тело азербайджанского диверсанта, который на территории Армении в конце прошлого года убил троих военнослужащих. Азербайджанцы утверждали, что он не был диверсантом. Однако когда вернули тело, на следующий день специальным указом президента Азербайджана он был объявлен национальным героем с очень интересной формулировкой: “за успешное выполнение задания”. Дали задание осуществить диверсию и за это объявили национальным героем. При этом до окончательного согласования процедуры по передаче тела, азербайджанская сторона говорила, что армянская сторона должна это сделать в качестве гуманитарного жеста. О каком гуманитарном жесте может говорить Баку. Было много случаев, когда попадали люди к азербайджанцам, скажем пастух, который из-за тумана заблудился и случайно перешел линию соприкосновения, и его перед камерами допрашивали, пытали, потом убили, представив это дело так, как будто он совершил самоубийство. Другой случай: тоже убили, сказав, что у него была сердечная недостаточность.

Во время прошлогодних апрельских событий, и это всем известно, азербайджанская пропаганда распространяла это через соцсети, когда попавших к ним военнослужащих они не просто пытали, а отрезали головы. При этом ходили по деревням и городам, демонстрируя эти отрезанные головы. Потом совершившие эти преступления, были награждены президентом Азербайджана. И это опубликовано на официальном сайте президента этой страны. Таких случаев очень много. Все помнят, когда был сбит вертолет, и в течение многих дней азербайджанцы держали район его падения под прямым обстрелом, чтобы не допустить эвакуацию может еще живых или раненых людей. В результате, силы обороны Нагорного Карабаха были вынуждены провести специальную операцию по их эвакуации. При этом азербайджанская сторона говорила, что такого не может быть, подобную операцию невозможно провести.

К сожалению, они постоянно нарушают договоренности, и не только достигнутые в Вене и в Санкт-Петербурге, но и в Астрахане, и не только в Астрахани.

Дважды президенты Армении, России и Азербайджана встречались в Сочи и принимали соответствующие заявления, в котором шла речь о создании механизма по расследованию инцидентов. Потом азербайджанская сторона делала шаг назад. Так что нам не привыкать, и не только нам, но и международному сообществу. Переговорам альтернативы нет. Мы будем совместно с сопредседателями продолжать усилия, прежде всего для создания условий, необходимых для продвижения переговорного процесса, усилия, направленные на исключительно мирное урегулирование этого конфликта.

Пресс-служба МИД Армении