США и НАТО требуется новая оборонная стратегия: эксперты Института Брукингса

Голос Америки. Вадим Аленичев. Перед администрацией Трампа стоит непростая задача укрепления обороноспособности Соединенных Штатов. Дональд Трамп не раз выступал с изоляционистскими лозунгами, которые подразумевали уменьшение роли США в глобальных процессах. С другой стороны, глава Белого дома постоянно говорит о том, что Америка должна оставаться сильной державой, которая в состоянии защитить себя и своих союзников. Каковы должны быть приоритеты оборонной стратегии США?

Угроза нестабильности в мире растет, в том числе и для Соединенных Штатов. Так считает новый президентский советник по национальной безопасности – генерал Герберт Макмастер. Еще в прошлом году он публично выступал за то, чтобы Америка увеличила ассигнования на оборону. Как считает Макмастер, такие державы, как Россия и Китай, которые многие аналитики называют «ревизионистскими», не только стремятся доминировать в своих регионах, но и пытаются изменить весь мировой порядок. Россия с помощью военной силы давно перекраивает границы Восточной Европы.

Как говорили эксперты, выступавшие на конференции по оборонной стратегии в вашингтонском Институте Брукингса, в создавшейся обстановке Америке нужны новые приоритеты.

«Я думаю, нам требуется мыслить более фундаментально о том, каковы причины разногласий между США и Россией, и как нам их устранить, учитывая интересы всех вовлеченных сторон. Но это будет означать, скорее всего, изменение той динамики отношений с Россией, которая наблюдалась последние 25 лет», – считает Майкл О’Хэнлон.

Администрация Трампа выступает за сохранение и даже усиление военно-стратегической мощи Соединенных Штатов. В то же время, отмечают эксперты, после окончания «холодной войны» США декларировали, что процесс расширения НАТО не представляет угрозы России и необходим лишь для укрепления западного сообщества. Однако в Кремле склонны воспринимать превентивное наращивание вооруженных сил НАТО в странах Балтии и политическую поддержку правительства Украины как прямую угрозу.

Все это, говорят аналитики, повышает риск возникновения масштабных военных конфликтов, которые необходимо предотвратить.

«Я думаю, российские лидеры будут продолжать рассматривать нынешние процессы как геостратегическое соперничество, чтобы не допустить вступления Грузии и Украины в НАТО, – говорит Майкл О’Хэнлон. – Я считаю, что противостояние с Россией нужно сделать менее воинственным, чтобы российские власти иначе смотрели на этот вопрос. Такие страны, как Украина и Грузия, должны представлять собой, скорее, нейтральную зону, нежели зону расширения НАТО».

Стратегия сдерживания, разумеется, лучше, чем ввязывание в войну. Но для сдерживания тоже требуется демонстрация силы, а это грозит Америке новой гонкой вооружений. В то же время, согласно анализу потенциала вооруженных сил США, проведенному консервативным исследовательским центром Heritage Foundation, состояние американских ВМС и ВВС признано «минимально допустимым», а сухопутные войска находятся в недопустимо плохом состоянии.

Даже ядерный арсенал Америки характеризуется как «деградирующий» из-за недостаточных ассигнований и медленной модернизации. Как резюмируют авторы доклада, борьба с любым агрессором всегда обходится дороже, нежели эффективная стратегия сдерживания. И установку министра обороны США Мэттиса на то, что диалог с Кремлем надо вести «с позиции силы», пока никто не отменял.

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