Неубедительные шаги

Мешок предвыборных обещаний раскрылся: из армянских скважин фонтаном забьет нефть, в армию не будут призывать восемнадцатилетних, минимальная зарплата вырастет до 80 тысяч драмов, а регистраторы скорости будут выброшены на Нубарашенскую свалку. Обещания мне не кажутся убедительными. Как и многое другое.

Мне не кажется убедительным заключение альянса Раффи Ованнисяном с Оганяном и Осканяном, внесение в название блока собственного имени, а затем выдвижение на первый план Армена Мартиросяна. Если Раффи не хотел выступать в первой роли, то пусть блок назывался бы Оганян-Армен-Осканян (ОАО), звучало бы тоже неплохо. Хотя я продолжаю утверждать, что «Единение» и входящие в него люди – Андраник, Элинар, Ерванд, Ваге, Карен – во главе с Осканяном, весьма неплохо выступили бы на выборах без всяких искусственных блоков. Перечисленные люди, безусловно, достойны занять места в парламенте. Наличие тяжеловесного, некомпактного, можно сказать, ассиметричного блока делает работу менее эффективной.

Меня не убеждает, когда Арарат Зурабян утверждает, что критиковал не Царукяна, а Тер-Петросяна. Потому что не учитывается один «крохотный» нюанс. Он критиковал Тер-Петросяна за присоединение к Царукяну, то есть, к одному из ведущих лидеров олигархии, считая невозможным бороться против системы, присоединяясь к представителю системы. И в этом, безусловно, есть логика. Но, по той же логике, настолько же достойно критики и присоединение к тому же олигарху самого Зурабяна.

Для меня не кажется убедительным, когда власти заявляют, что будут бороться против коррупции, потому что, если бы они боролись с ней хотя бы в течение последних 10 лет, то, скажем, сотрудник кадастра или налоговой не жил бы в 100 раз лучше, чем преподаватель университета. Помню выступление Рубена Акобяна во время предвыборной кампании 1996 года, когда он сказал: эти власти говорят, что будут бороться с коррупцией, но они и есть коррупционеры – два крыла одной системы, а самое естественное движение двух крыльев – аплодисменты.

Меня не убеждает гаварский олигарх Тигран Арзаканцян, который говорит, что остановит эмиграцию в своей области. Возможно он не в курсе, что эмиграцию невозможно предотвратить, раздавая раз в пять лет нуждающимся деньги. Но в его партии, в РПА, есть умные люди, которые могут объяснить это. Вообще, кто дает обещание остановить эмиграцию, из какой бы партии он ни был, он попросту вводит людей в заблуждение.

Единственный человек, обещаниям которого я верю, это Гагик Суренян. Так что, с уверенностью могу сказать: завтра и послезавтра потеплеет.