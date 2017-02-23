Геворг Погосян: есть много людей, которые искреннее выбирают РПА, другие имеют своих избирателей – «Грапарак»

Директор Института философии, социологии и права НАН РА, председатель Армянской социологической ассоциации Геворг Погосян, проведя с 1 по 5-е февраля соцопросы в Ереване и областях, отметил, насколько важно то, что наше общество информировано о выборах.

Выяснилось, что более 70% респондентов в курсе, что ожидаются парламентские выборы. Примерно 60% информированных из числа опрошенных граждан отметили, что будут в них участвовать. Мы заметили, что политтехнолог Карен Кочарян, например, высказал мнение, что электорат Гагика Царукяна в старые времена отдал бы свой голос за Коммунистическую партию.

«Интересное замечание (смеется). Гагика Царукяна больше признают как благотворителя, бизнесмена, чем лидера партии. То, что он благотворитель, помогает, сколько может, многим слоям населения, приносит Гагику Царукяну дивиденды. Мы называли имена политиков и просили дать им оценку. Самый высокий рейтинг у Гагика Царукяна и премьер-министра Карена Карапетяна. Все другие видные политические деятели имели рейтинг намного ниже», – отмечает Погосян.

Он утверждает, что свой электорат имеет и Республиканская партия: «Многие организации связаны с РПА как с партией власти. Конечно, уже идут разговоры, что раздаются избирательные взятки, но есть много людей, которые искренне выбирают РПА, а у других сил есть свои избиратели».

Тагуи АКОБЯН



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