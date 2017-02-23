Режим Алиева «объявил в розыск» членов Европарламента, посетивших Арцах, и обратился в Интерпол

Режим Алиева «объявил в розыск» и выписал ордер на арест в «качестве меры пресечения» членов Европейского Парламента «ввиду наличия основательных подозрений» в том, что, далее цитата из сообщения агентства Trend, «члены Европейского парламента – гражданин Великого Герцогства Люксембурга Франк Энгель, гражданка Республики Кипр Элени Теохарус и гражданин Чешской Республики Яромир Штетина с целью пропаганды на международном уровне непризнанного режима под названием «Нагорно-Карабахская Республика» в интервью средствам массовой информации, на международных мероприятиях и конференциях с их участием представляли образование, незаконно действующее на наших оккупированных территориях, как «независимое государство», неоднократно переходили охраняемую государственную границу Азербайджанской Республики за пределами контрольно-пропускных пунктов, в частности, в последний раз – 20 февраля 2017 года для участия в качестве «наблюдателей» в незаконном «референдуме», проведенном на оккупированных территориях Азербайджана, в отношении этих лиц, обвиняемых по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, на основании постановления суда избрана мера пресечения в виде ареста, в Интерпол направлен соответствующий запрос для объявления их в международный розыск».

Далее прокуратура Азербайджана пригрозила, что «для недопущения случаев нарушения суверенитета и территориальной целостности, а также с целью защиты прав и законных интересов своих граждан Азербайджанская Республика будет и впредь предпринимать необходимые и решительные шаги в отношении иностранных граждан, вовлеченных в подобную незаконную деятельность».