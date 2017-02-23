Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 16:16 | Февраль 23 2017

Вооруженные конфликты на территории ОБСЕ не имеют военного решения: Себастьян Курц

Вооруженные конфликты на территории ОБСЕ не имеют военного решения: Себастьян Курц

Вооруженные конфликты принесли слишком много страданий и разрушений на всем пространстве ОБСЕ, эти конфликты не имеют военного решения.

Об этом в Совете Безопасности ООН заявил министр иностранных дел Австрии, действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц. По его словам, эти конфликты должны решаться политическим путем.

«Как страна-сопредседатель, Австрия поддерживает все усилия для достижения мирного урегулирования конфликтов на территории ОБСЕ, в частности, в Грузии, Приднестровье и Нагорном Карабахе», – подчеркнул Курц.

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Рубрики: Международные
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