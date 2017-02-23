Вооруженные конфликты на территории ОБСЕ не имеют военного решения: Себастьян Курц

Вооруженные конфликты принесли слишком много страданий и разрушений на всем пространстве ОБСЕ, эти конфликты не имеют военного решения.

Об этом в Совете Безопасности ООН заявил министр иностранных дел Австрии, действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц. По его словам, эти конфликты должны решаться политическим путем.

«Как страна-сопредседатель, Австрия поддерживает все усилия для достижения мирного урегулирования конфликтов на территории ОБСЕ, в частности, в Грузии, Приднестровье и Нагорном Карабахе», – подчеркнул Курц.