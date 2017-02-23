ONEArmenia запустили кампанию “Лачин без мин”, призванную “разминировать” путь к экономическому развитию Нагорного Карабаха

Над жизнями граждан Нагорного Карабаха висит вечная угроза, но не только непосредственно со стороны Азербайджана.

Проблема

Земли Нагорного Карабаха заполонены минами, оставшимися после кровавого конфликта с Азербайджаном, начавшегося в 1988 году. Эти мины не видны нашему глазу и забыты. Местные жители (как мужчины, женщины так и дети) находятся в постоянной опасности, так как могут в любой момент случайно наступить на них. С начала 1995 года на территории НК в результате взрыва мин и неразорвавшихся во время войны боеприпасов пострадало 370 человек, в мире это один из самых высоких показателей несчастных случаев подобного рода на душу населения. При этом каждый третий пострадавший – ребёнок.

ONEArmenia вместе с The HALO Trust (HALO) запустили краудфандинговую кампанию “Лачин Без Мин”, целью которой является очистка территории размером 31,839m² в Лачинском коридоре, вблизи села Мегвадзор. В Лачине осталось 31 минное поле.

На обезвреженной от мин земле у людей снова появится возможность культивировать поля, пасти домашний скот и развивать свои общины в безопасности, без риска возможных несчастных случаев. Очищение земель от мин является неотъемлемым шагом на пути развития региона.

Международная организация HALO Trust уже очистила 88% известных минных полей в Нагорном Карабахе и рассчитывает полностью очистить регион от мин к 2020 году. Реализация проекта станет наглядным примером того, как можно “вернуть к жизни” землю, пережившую войну.

“Наша задача – раз и навсегда решить эту совершенно решаемую проблему. Как только мина найдена и уничтожена – она уже больше никогда не вернется, что позволит людям жить без риска получения физической, психологической и эмоциональной травмы”, сказал Эш Бодди, менеджер проекта HALO в Нагорном Карабахе.

The HALO Trust

HALO занимается обезвреживанием наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов в Нагорном Карабахе с 2000 года и на сегодняшний день является единственной организацией, занимающейся этим вопросом. На данный момент им уже удалось очистить 453 минных участка общей площадью 45 872 000 м и тем самым повлиять на жизни около 125 000 человек. Они задействуют местное население, призывая взять в свои руки создание безопасной среды для своих детей. HALO нанимает на работу местных мужчин и женщин и обучает поиску и уничтожению мин. Работая с HALO они получают возможность содержать свои семьи и обеспечивать безопасное будущее своим общинам.

Большинство проектов по разминированию территорий НК было спонсировано

Американским агенством международного развития (USAID). Однако территория деревни Меградзор, как и всего Лачинского коридора, не входит в рамки границ, установленных в советское время. В связи с этим государственные организации не имеют полномочий финансировать проекты на этой территории. Изменить ситуацию могут только инвестиции частных лиц, желающих поддержать развитие Нагорного Карабаха.

“Каждый желающий сможет внести свой небольшой вклад в создание безопасной среды для будущих поколений Нагорного Карабаха. А благодаря поддержке нашего щедрого донора, который пожелал остаться неизвестным, каждое пожертвование будет удвоено, тем самым удвоив его результат. “ сказал мистер Бодди.

Лачин Без Мин

Во время прошлогодних апрельских событий, вошедших в историю как “Четырехдневная Война”, армяне со всего мира оказали поддержку Нагорному Карабаху, пожертвовав средства ряду краудфандинговых кампаний. На поддержку солдат и их семей, приобретение медикаментов и привлечение международной прессы для более объективного освещения событий в международных СМИ было собрано порядка $200,000. Мы увидели, что мировое сообщество выразило свою готовность сделать все возможное чтобы помочь. Их пожертвования и эмоциональная поддержка говорили сами за себя.

Не смотря на то, что конфликт с тех пор не накалялся до такой тяжелой степени, регион по прежнему нуждается в постоянной поддержке. Прошел почти год, и перед нами стоит длинный путь к развитию Карабаха. Очищение территорий от мин совершенно необходимо, ибо без этого мы не сможем создать безопасную и продуктивную среду для жизни местный жителей.

“Наша задача – обеспечить устойчивое экономическое развитие в Армении и Нагорном Карабахе. Будь то Ереван или Лачин, инвестировать в будущее нужно СЕЙЧАС.” – говорит Патрик М. Саркисян, основатель ONEArmenia.

Инвестируй в будущее – сделай пожертвование в проект “Лачин Без Мин”.

Пресс-релиз