Элтон Джон на своем благотворительном вечере в «Оскаровскую ночь» представит фильм «Обещание» о Геноциде армян

На 25-м ежегодном мероприятии Academy Awards Viewing Party, организованном фондом известного музыканта Элтона Джона – Elton John AIDS Foundation (EJAF), 26 февраля пройдет показ нового фильма режиссера Терри Джорджа «Обещание», рассказывающего о Геноциде армян, в котором были задействованы актеры Оскар Айзек, Кристиан Бэйл и Шарлотта Ле Бон, сообщает Deadline.

«Достаточно только увидеть ужасную вспышку ВИЧ/СПИД-а, которая последовала в середине 1990-х годов вслед за геноцидом в Руанде, чтобы понять прямую связь между насилием в отношении прав человека и такими кризисами в сфере здравоохранения, как вспышки ВИЧ-инфекции», – сказал основатель EJAF Элтон Джон, отметив далее, что благодаря семье Манукянов и продюсеру Калифорнийского университета Эрику Эсраеляну, он и Дэвид лучше узнали о Геноциде армян: «Основная тема фильма – #KeepThePromise, может быть интерпретирована как обещание помнить о зверствах прошлого и извлечь из них уроки, также как и сдержать обещание покончить со СПИДом. В EJAF мы полны решимости сдержать обещание и повысить осведомленность об этом сильном фильме, который, рассказывая классическую историю, вдохновляет людей к действию. Нам выпала честь в эту «Оскаровскую ночь» познакомить людей с фильмом «Обещание».

Команда фильма, в свою очередь, приняла решение пожертвовать все доходы от показа фильма некоммерческим организациям, в том числе EJAF и другим организациям, занимающимся гуманитарными вопросами.

Мероприятие Элтона Джона Awards Viewing Party с участием мировых звезд проводится уже в 25-й раз. Это событие обычно происходит в ночь распределения Оскаровских премий, начинаясь с кинопоказа, а затем аукциона. Все средства, собранные во время аукциона передаются на лечение больных ВИЧ/СПИДом.

Подготовила Виктория АНДРЕАСЯН