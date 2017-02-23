Арарат Зурабян: «Мы критиковали не Царукяна, а подход Тер-Петросяна, считая, что буржуазно-демократическая революция нелепа» – видео

«Если помните, мы критиковали не Гагика Царукяна, а подход Тер-Петросяна, считая, что буржуазно-демократическая революция нелепа», – заявил вчера в Пресс-клубе «Энаран», отвечая на вопрос Aravot.am, председатель правления АОД Арарат Зурабян, участвующий в нынешних парламентских выборах по списку блока «Царукян». А напомнили мы

господину Зурабяну в своем вопросе о том, что в недалеком прошлом они критиковали лидера Армянского национального конгресса Левона Тер-Петросяна за сотрудничество с возглавляемой Царукяном «Процветающей Арменией», в связи с провозглашенной буржуазно-демократической революцией, а сейчас сами взаимодействуют с ним. Арарат Зурабян считает, что с новой конституцией в стране создались иные реалии, а политики всегда должны учитывать новые реалии. АОД вел переговоры с многочисленными силами, в том числе и с Гагиком Царукяном, и нашел в подходах общности.

В свое время бывший член правления АОД Карапет Рубинян заявил, что даже в самом плохом сне не мог представить АОД в объятиях Гагика Царукяна. В ответ на это напоминание Aravot.am Арарат Зурабян указал, что Карапет Рубинян несколько лет назад покинул правления АОД в связи с переездом на постоянное жительство в Ливан. Он не пожелал высказывать возражения в связи с этим мнением Карапета Рубиняна.

На другое замечание Aravot.am, что Александр Арзуманян назвал формирующиеся предвыборные блоки безыдейными, Арарат Зурабян напомнил, что Александр Арзуманян ранее также заявил, что прекращает свою политическую и партийную деятельность. В то же время он подчеркнул, что идейной общности они не видят и в других блоках.

Арарат Зурабян отметил, что у него хорошие, дружеские отношения с Гагиком Царукяном, и он считает, что их политическое сотрудничество принесет положительные плоды.