В 2012 году Гагику Царукяну было сделано весомое предложение: видео

«Невозможно, чтобы РПА сразу же в первом туре набрала стабильное большинство», – заявил вчера в Пресс-клубе «Энаран» председатель правления АОД Арарат Зурабян, занимающий 6-е место в списке блока «Царукян».

Бросив ретроспективный взгляд на избирательные процессы в Армении, он отметил, что правящие силы всегда набирали 51-52 процентов. Учитывая также то, как в Армении проходят выборы, Арарат Зурабян сделал вывод о том, что большинство населения поддерживает оппозицию.

Один из журналистов поинтересовался, насколько вероятно, что после выборов блок «Царукян» вступит в коалицию с правящими силами, свидетелем чему мы становились несколько раз? «В 2012 году Гагику Царукяну было сделано очень весомое предложение – сформировать коалицию, но он отказался, и его последующие действия показали, что он пытается идти путем, не позволяющим РПА воспроизвестись, и в нашей жизни произошли изменения», – ответил Арарат Зурабян.