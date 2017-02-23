В 2012 году Гагику Царукяну было сделано весомое предложение: видео

«Невозможно, чтобы РПА сразу же в первом туре набрала стабильное большинство», – заявил вчера в Пресс-клубе «Энаран» председатель правления АОД Арарат Зурабян, занимающий 6-е место в списке блока «Царукян».
Бросив ретроспективный взгляд на избирательные процессы в Армении, он отметил, что правящие силы всегда набирали 51-52 процентов. Учитывая также то, как в Армении проходят выборы, Арарат Зурабян сделал вывод о том, что большинство населения поддерживает оппозицию.
Один из журналистов поинтересовался, насколько вероятно, что после выборов блок «Царукян» вступит в коалицию с правящими силами, свидетелем чему мы становились несколько раз? «В 2012 году Гагику Царукяну было сделано очень весомое предложение – сформировать коалицию, но он отказался, и его последующие действия показали, что он пытается идти путем, не позволяющим РПА воспроизвестись, и в нашей жизни произошли изменения», – ответил Арарат Зурабян.
На вопрос Aravot.am, в каком формате он видит сотрудничество после выборов, Арарат Зурабян ответил, что ситуация будет формироваться по результатам выборов, и поэтому говорить об этом слишком рано: «Я не исключаю, что оппозиционные политические силы будут сотрудничать вокруг тех или иных процессов, и не исключаю нашего сотрудничества с любой силой, но сам являюсь сторонником сотрудничества с оппозицией».