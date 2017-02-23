«Турция вплотную приблизилась к красной линии»: глава МИД Греции предупредил Анкару о жестком ответе

Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас заявил, что последние провокации Турции в Эгейском море являются серьезным нарушением международного права и предупредил Анкару о «жестком ответе». Об этом сообщает РИА Новости.

Турция «вплотную приблизилась к красной линии» в греко-турецких отношениях, когда 17 февраля турецкий корабль подошел к греческому острову Фармакониси и начал стрельбы, заявил Котзиас в интервью телеканалу Skai.

Как сообщил генеральный штаб национальной обороны Греции, в ходе учений патрульный катер ВМС Турции 17 февраля утром вошел в греческие территориальные воды к востоку от Фармакониси и начал стрельбы из малокалиберных пушек в восточном направлении. После предупреждения береговой охраны Греции турецкий корабль покинул территориальные воды Греции.

«Я назвал Турцию полтора года назад “нервной державой”, державой, которая, как и пост-бисмарковская Германия 19-го века, стала нервничать и не сохранила равновесия с ее окружением», – сказал министр.

«Кое-кто в Турции считает, что Греция могла бы стать как Сирия или Ирак. То, что произошло в Фармакониси, это не игры. Это является серьезным нарушением международного права, и я считаю, что они должны знать – мы не всегда будем терпеливыми и наш ответ будет гораздо более жестким», – сказал Котзиас.

По его словам, Греция проинформировала о нарушениях все международные организации и предприняла все необходимые шаги в связи с нарушением Турцией греческих территориальных вод и ее поведением. «Но я еще раз хочу сказать, что это не единственные инструменты, которыми мы располагаем. Мы не являемся ни разрушенной Сирией, ни разваленным Ираком. Турция делает ошибку, считая, что, поскольку у нас кризис, то мы неспособны защитить безопасность страны. Они делают большую ошибку. Поскольку у нас есть финансовые проблемы, наша забота о безопасности страны и нашем суверенитете больше, чем в прошлом», – сказал глава МИД.

Говоря о решении греческого суда не выдавать восемь турецких офицеров, бежавших после попытки государственного переворота в Турции, Котзиас напомнил о разделении властей. «Политически мы осудили любые перевороты. Является кто-либо участником переворота или нет, будет ли над ним справедливый суд в Турции или нет – это решают греческие суды. Политическое осуждение переворота вовсе не означает, что каждый гражданин Турции, которого Анкара обвинила как путчиста, считается таковым в греческих судах», – сказал министр.