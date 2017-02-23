«Есть дворовые авторитеты, имеющие машины с номерными знаками «888»: Вардан Марашлян – видео

«Если армяне из диаспоры после апрельских событий оказывают поддержку армии, или же участвуют в предстоящих выборах в качестве наблюдателей, то этот шаг надо приветствовать без всякой разницы», – подчеркнул вчера на встрече с журналистами в информационном центре «Айк» руководитель фонда «Возвращение в Армению», представитель диаспоры Вардан Марашлян.

На предстоящих выборах парламента он будет находиться в стране в качестве наблюдателя. «Вопрос избирательного подкупа касается и дающего, и берущего взятку. Наша задача – как добиться того, чтобы люди совершали правильный выбор и не брали взяток. Кроме этого, политическое поле не конкурентоспособно, силы имеют разную степень развития. Следующий вопрос – как вернуть гражданам РА, находящимся в диаспоре, их избирательное право. Более 90 стран разрешают своим гражданам, если они не находятся в стране, голосовать в электронной версии», – отметил Марашлян.

Он также указал на то, что есть дворовые авторитеты, имеющие машины с номерными знаками «888»: «Когда наблюдатель показывает, что такие лица на избирательных участках не имеют влияния, гражданин доверяет этому и верит в свой выбор». Как передает Марашлян, в ближайшее время в Москве будет организована молодежная конференция, цель которой поставить в известность молодежь армянской общины России о возможности осуществлять наблюдательскую миссию в Армении 2 апреля.