Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 19:04 | Февраль 23 2017

«Азербайджанские власти давно все превратили в клоунаду»: Шаварш Кочарян

«Азербайджанские власти давно все превратили в клоунаду»: Шаварш Кочарян

Азербайджанские власти пообещали возбудить уголовное дело в отношении тех членов Европарламента, которые осуществляли наблюдательскую миссию в Арцахе.

Заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, отвечая сегодня после заседания правительства на вопрос журналистов по этому поводу, сказал, что это больше напоминает курьез:

«Азербайджанские власти давно все превратили в клоунаду, будь то международное право, и даже их внутреннюю жизнь».

По мнению Шаварша Кочаряна, данное заявление не может каким-либо образом повлиять на визиты в Арцах.

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Рубрики: Международные
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