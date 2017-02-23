«Азербайджанские власти давно все превратили в клоунаду»: Шаварш Кочарян

Азербайджанские власти пообещали возбудить уголовное дело в отношении тех членов Европарламента, которые осуществляли наблюдательскую миссию в Арцахе.

Заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, отвечая сегодня после заседания правительства на вопрос журналистов по этому поводу, сказал, что это больше напоминает курьез:

«Азербайджанские власти давно все превратили в клоунаду, будь то международное право, и даже их внутреннюю жизнь».

По мнению Шаварша Кочаряна, данное заявление не может каким-либо образом повлиять на визиты в Арцах.