Плюсы и минусы армяно-российского союзничества: Давид Степанян – АИМОБ

Давид Степанян

Политический обозреватель АрмИнфо

Партнер АИМОБ

«Вот какие запчасти ни тащишь с завода –

как начинаешь дома собирать,

всё равно выходит автомат Калашникова».

ВВЕДЕНИЕ

Этот бородатый советский анекдот был выбран в качестве эпиграфа к данному исследованию отнюдь не случайно, учитывая, что с самого установления дипломатических отношений с Арменией в 1992 году Россия в отношениях с нашей страной сознательно или нет, но практически всегда использовала автомат. И если даже когда то и предпринимались попытки корректировок армянского курса, то все равно получался автомат или политика, осуществляемая при помощи автомата, причем, как в прямом, так и в переносном смысле. Справедливости ради следует отметить, что “автоматная” политика используется Россией не только в отношениях с Арменией, но и отношениях со многими странами постсоветского пространства. Конечно, в тех случаях, когда это представляется возможным. К сожалению. Автомат был главным инструментом российской политики при Борисе Ельцине, когда отношения с Арменией более походили на дружеские. Автомат остается этим инструментом при его преемнике Владимире Путине, во времена правления которого отношения с нашей страной стали всецело определятся прагматизмом.

Прагматизм в сегодняшнем стремительно глобализующемся мире, пожалуй, является одним из главных постулатов, на основе которого строятся международные отношения. И в целом, любым здравомыслящим человеком должен восприниматься соответствующе. И все бы ничего, если бы Армения не являлась для России документально оформленным стратегическим союзником. Основным союзником России не только на Южном Кавказе, но и на всем постсоветском пространстве, свидетельством чего является довольно двусмысленная политика лидеров Беларуси и Казахстана в отношении Москвы. Впрочем, на страницах армянских и российских СМИ фраза “Армения основной союзник России” все чаще сопровождается приставкой “считается”. И происходит это далеко неслучайно, а именно вследствие “автоматной” политики Москвы в отношении союзнического государства. Автомат применяется руководством России в отношении Армении, как в качестве кнута, так и в качестве пряника. Автоматом подкупают, задабривают, поощряют, намекают, угрожают и время от времени, в случае крайней необходимости, бьют по голове.

Следует особо отметить, что успешность автомата в качестве инструмента политики в отношении ближайшего союзника не в последнюю очередь обусловлена наличием неурегулированного, застарелого и периодически дымящегося нагорно-карабахского конфликта. Наглядное подтверждение данного тезиса мы все могли видеть в дни апрельской эскалации конфликта, именовать который “замороженным” не приходится достаточно давно. И, очень похоже, что менять в отношениях с Арменией “жесткую силу” на “мягкую” Москва не намерена. Во всяком случае, в обозримой перспективе. И, тем не менее, даже в подобных условиях в армяно-российском союзничестве объективно существуют как минусы, так и плюсы, в числе прочего обусловленные не самым лучшим географическим положением нашей страны.

ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С РОССИЕЙ

Исходя из целого ряда заявлений высшего военно-политического руководства Армении, представляется, что Ереван рассматривает военно-политическое сотрудничество с Москвой как ключевой элемент своей политики обороны и безопасности. Последним свидетельством неуклонности подобного многолетнего тренда стали недавние заявления новоназначенного министра обороны страны Вигена Саркисяна. Примечательно, что совершивший свой первый зарубежный визит в качестве министра обороны именно в Россию, Саркисян охарактеризовал в Москве 102-ю российскую военную базу в Гюмри как “неотъемлемую часть системы безопасности Армении”. Более того, глава оборонного ведомства посчитал свой российский визит закономерностью с учетом “связывающих Армению и Россию уз стратегического союзничества, однозначно воспринимающихся не только на уровне политического руководства, но и народа страны, однозначно считающего Россию главным партнером Армении”.[i]

Следует отметить, что в целом, армяно-российские отношения, исходя из регионального контекста, в первую очередь определяются достаточно активным и плодотворным сотрудничеством в области безопасности. И в этом свете, Россия занимает особое место в армянской внешней политике, а Армения в свою очередь прочно застолбила за собой роль своеобразного авангарда региональной стратегии Москвы на Кавказе. Некоторые, на наш взгляд ошибочно, склонны рассматривать данную миссию Армении односторонне, именуя нашу страну форпостом. Однако, это далеко не так, учитывая существование взаимной зависимости как Армении от России, так и России от Армении. К сожалению, в Армении, России и извне традиционно существует несколько упрощенное представление отношений Еревана и Москвы.

Меж тем как в реальности эти политические отношения имеют, как минимум, несколько сложных уровней и обоюдную, а не как представляется некоторым одностороннюю зависимость. Для подтверждения данного тезиса приведем лишь несколько факторов: неурегулированный нагорно-карабахский конфликт, клубок переплетенных вокруг него интересов, как минимум, России, Ирана и Турции, не говоря уже о глобальных игроках, а также наличие на территории Армении 102-й российской военной базы. В данном контексте, не в последнюю очередь следует напомнить, что Россия наряду с США и Францией в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ по мирному разрешению нагорно-карабахского конфликта занимается его урегулированием с марта 1992 года.

Главными факторами российского военного присутствия в Армении являются, дислоцированная в Гюмри с 1992 года, на основе подразделений бывшей Советской армии, 102-ая российская военная база и курирующие границы Армении с Турцией и Ираном российские пограничники. Тут уместно вспомнить о пролонгации сроков функционирования 102-й базы на территории Армении, согласно подписанному в августе 2010 года Дополнительному протоколу к Договору от 1995 года[ii], еще на 25 лет. Примечательно, что этим же документом в географическую зону ответственности 102-й базы была включена вся территория Армении. Помимо этого Армения является единственным и довольно активным членом военно-политического блока под эгидой России – Организации Договора о коллективной безопасности на Южном Кавказе.

Немаловажно, что именно в рамках ОДКБ в апреле 2016-го было окончательно завершено формирование объединенной системы противовоздушной обороны России и Беларуси, к которой Армения присоединилась чуть более года назад. Согласно договору, действия кавказского сегмента объединенной ПВО будут управляться командованием Южного военного округа РФ под непосредственной координацией командования ВКС России. Меж тем менеджмент ВС Армении над объединенной ПВО ограничивается управлением одного боевого звена. Соглашением предусматривается возможность принятия его сторонами самостоятельных решений, однако, исключительно в мирное время. Меж тем, внятной картины того как командование ПВО Армении и России будет действовать в чрезвычайных ситуациях нет, учитывая, что большую часть положений договора о совместной ПВО каждая из сторон при желании сможет интерпретировать в свою пользу. Все эти факторы двустороннего сотрудничества в области безопасности, учитывая невозможность или нежелание создать за 25 лет независимости альтернативы, выглядят вполне обоснованными и адекватными. Однако, именно эти факторы в числе всего прочего привели к ситуации, когда в фундаменте российско-армянских стратегических союзнических отношений все-таки лежат прагматичные интересы Кремля, а отнюдь не интересы Еревана.

ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Армяно-российское военно-техническое сотрудничество до определенного момента в целом характеризовалось поставками в Армению, на достаточно льготных условиях, использованной военной техники, вооружений и снаряжения с различных военных частей и складов в России. Однако, в последние два года в ВТС двух стран произошли определенные перемены, прежде всего, выражающиеся процессом поставок в республику новейших видов российских вооружений в рамках предоставленного Армении все той же Россией кредита в $200 млн. Соглашение о предоставлении кредита на льготных условиях – выплачивать кредит с 3-%-й ставкой Ереван начнет лишь с 2018 года в рублях в течение 10 лет, а предоплата составит лишь 10%, было заключено в 2015-м[iii]. В рамках данного кредита ВС Армении уже приобрели и приобретут реактивные системы залпового огня 9К58 «Смерч» ЗРК «Игла-С», комплекс пассивной радиотехнической разведки «Автобаза-М», огнемётные системы ТОС-1А «Солнцепёк», бронеавтомобили «Тигр», противотанковые ракетные комплексы «Конкурс-М», противотанковые гранатомёты РПГ-26, стрелковое вооружение, двигатели и прицелы для танков Т-72 и БМП, средства связи, инженерную технику, «КамАЗы». Естественно, что продемонстрированные на параде, приуроченном к 25-летию независимости Армении, дивизионы ОТРК “Искандер” 9К720, не путать с модификациями “Искандер-К” и “Искандер-М”, в силу своей высокой стоимости, быть куплены в рамках данного кредита никак не могли. Что является очередным подтверждением существования теневых поставок российских вооружений в Армению.

Однако, хотелось бы обратить внимание на другой сегмент армяно-российского ВТС – совместный военно-промышленный комплекс. Параллельно посредством активного сотрудничества с Россией постепенно выходит на новый уровень процесс усовершенствования собственного армянского военно-промышленного комплекса. Первым совместным предприятием, созданным в 2013 году в рамках сотрудничества в сфере военно-промышленного комплекса между Арменией и Россией, стало занимающееся ремонтом военных авто АО “Камаз-Армения”. И сегодня об успешности данного процесса свидетельствуют виды произведенных в Армении вооружений недавно продемонстрированных в Ереване на Первой международной выставке вооружения и оборонных технологий ArmHiTec-2016. В выставке приняли участие ведущие промышленные предприятия и научные учреждения из России, Польши, Болгарии, Бельгии, Германии, Казахстана, США и др. стран. Армянские производители продукции оборонного назначения: компания Unicum, ЗАО “ЕрНИИСС”, высокотехнологический комплекс MergelyanCluster, Эчмиадзинский приборостроительный завод, НПО “Гарни Лер”, 65-й военный завод, “ЛТ-ПИРКАЛ” и.т.д. были представлены на выставке БПЛА, стрелковым оружием, высокотехнологическими приборами, оптикой, иными вооружениями армянского производства. Тут уместно вспомнить о достойных позициях занимаемых ВПК Армянской ССР в таких областях, как электроника, оптика, лазерная техника, кибернетика, радиофизика. По понятным причинам многие из этих серьезных достижений и главное кадры за последние 25 лет были утеряны. И именно военно-техническое сотрудничество с Россией позволяет надеяться на восстановление отечественного ВПК хотя бы в будущем.

В этом свете, представляется, что начатый 10 декабря в Ереване подписанием соответствующих протоколов процесс реализации, озвученной ранее на достаточно высоком уровне, как в Ереване, так и Москве, идеи присоединения Армении к российско-белорусской межгосударственной финансово-промышленной группе «Оборонительные системы» также станет ощутимым шагом в этом направлении[iv]. Находящаяся в состоянии конфликта с Азербайджаном Армения, сегодня испытывает насущную необходимость хотя бы в боеприпасах и военном снаряжении собственного производства. И, в данном случае безальтернативное сотрудничество с Россией, – существенная возможность развития собственного военно-промышленного комплекса и обмена различными научными разработками и технологиями. Возможность, безусловно, повышающая обороноспособность Армении.

ОБЪЕДИНЕННАЯ АРМЯНО-РОССИЙСКАЯ ВОЙСКОВАЯ ГРУППИРОВКА

Еще одним пунктом, наполняющим армяно-российские отношения, причем, достаточно неоднозначным, является Объединенная армяно-российская группировка войск в составе 102-й РВБ в Гюмри и одного из корпусов ВС Армении. Следует отметить, что распоряжение президента РФ Владимира Путина от 14 ноября 2016-го одобряющее подписание с Арменией соглашения о создании ОГВС в Кавказском регионе коллективной безопасности стало причиной очередного раскола думающей части армянского общества. Прозападные деятели поспешили представить ОГВС как очередной механизм окончательного порабощения Армении Россией. Пророссийские – в качестве очередного залога обеспечения безопасности Армении и даже Арцаха. Тем не менее, уже 30 ноября в Москве министры обороны Армении и России Виген Саркисян и Сергей Шойгу подписали соглашение об Объединенной группировке войск. Ожидающее своей ратификации Соглашение заключено на пять лет, с возможностью пролонгации на последующие пятилетки в случае отсутствия отказа одной из сторон продолжать данное сотрудничество.

Анонсированной сторонами целью соглашения о создании ОГВС “способной обеспечить адекватное реагирование на вооруженное нападение, а также на другие вызовы и угрозы безопасности сторон” является “обеспечение безопасности сторон в Кавказском регионе коллективной безопасности”. В проекте соглашения отмечается, что в мирное время командование ОГВС будет состоять из представителей ВС Армении. Командующий же будет назначаться Верховным главнокомандующим ВС Армении по согласованию с Верховным главнокомандующим ВС России. Однако, если в мирное время ОГВС будет подчиняться начальнику Главного штаба Армении, то в военное, “в зависимости от складывающейся обстановки”, еще и командующему войсками Южного военного округа РФ. Последний пункт является спорным и вызывает в Армении вполне обоснованные сомнения. Понятно, что в мирное время группировка будет продолжать оставаться расквартированной на 102-й российской базе и соответствующих полках соответствующего корпуса ВС Армении. И тут ею может командовать хоть представитель Беларуси. Основные свои функции ОГВС, естественно, будет выполнять в военное время и также естественно, что тут фраза “в зависимости от складывающейся обстановки” вызывает вполне обоснованную тревогу. И “автоматная политика” Москвы в отношении ближайшего союзника тревогу эту лишь подкрепляет, поскольку в военное время ОГВС также способна превратиться в очередной механизм этой самой политики. Таким образом, создание ОГВС справедливо вызывает определенные сомнения и как следствие вопросы исключительно ввиду не самого высокого уровня доверия между стратегическими союзниками. И, объективности ради следует отметить, что сомнения эти по вполне оправданному целому ряду причин носят взаимный характер.

Исключив же фактор недостаточности взаимного доверия, представляется, что в реальности создание ОГВС – логическое продолжение многолетнего армяно-российского военно-политического сотрудничества, как двустороннего, так и в рамках ОДКБ. Сотрудничества, к сожалению, периодически подпитываемого наличием реальных угроз со стороны Азербайджана и зачастую угроз выдуманных со стороны Турции. Сам факт многолетнего присутствия, явно не от хорошей жизни, на территории Армении 102-й РВБ логически предполагает создание подобной группировки. При этом, исключать ситуацию в которой ОГВС в случае агрессии против Армении могут быть задействованы против Азербайджана также не приходится. Естественно, что на Нагорный Карабах действие Соглашения об ОГВС не распространяется, однако, само наличие российских войск на территории Армении, безусловно, является для Баку тревожным звоночком. Подобная уверенность опирается на занимаемое Россией почетное первое место в “неофициальной” части доктрины среди угроз национальной безопасности Азербайджана. Для получения полной картины настроений, царящих в умах первых лиц в Баку, добавим, что Армения в списке угроз лишь на третьем месте, второе занимает Иран.

Таким образом, создание армяно-российской ОГВС – результат 25-летнего взаимодействия Еревана и Москвы, обусловленное с точки зрения России, в том числе необходимостью выравнивания нарушенного в апреле регионального баланса сил. С точки же зрения Еревана взаимодействие с Москвой по-прежнему безальтернативно, поскольку заменить обеспечиваемую Россией систему безопасности другой невозможно. По крайней мере, сегодня. Подобной альтернативой, конечно, мог стать Евросоюз, однако, сегодня Европа сама обеспечивает безопасность посредством НАТО, членом которого является Турция. Европейская безопасность все последние десятилетия главным образом обеспечивалась США, свидетельством чего являются американские силы в Европе. И, в этом свете, предвыборный призыв нынешнего президента США Дональда Трампа прекратить эту безопасность обеспечивать бесплатно по понятным причинам вызвал в Старом Свете сильнейшую обеспокоенность. И учитывая, что более 70% расходов НАТО несут на себе США, альтернативы по обеспечению своей безопасности Соединенными Штатами пока что нет у самой Европы. А в НАТО, по крайней мере, в существующей на сегодня геополитической конфигурации, Армению с ее российскими “хвостами” явно не ждут. Таким образом, создание ОГВС содержит для Армении как плюсы – с точки зрения дополнительного механизма обеспечения безопасности, так и минусы – с точки зрения недостаточного уровня доверия в отношении страны, способной проводить “автоматную политику” даже в отношении ближайшего союзника.

АРМЯНО-РОССИЙСКИЕ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В РАМКАХ ЕАЭС

2 января 2015 года Армения стала полноправным членом Евразийского экономического союза с Россией, Беларусью, Казахстаном и Кыргызстаном. Однако, главным торгово-экономическим партнером Еревана при этом продолжает оставаться Россия. Именно Россия последние годы удерживает позиции крупнейшего зарубежного инвестора в энергетический, банковский, металлургический, строительный секторы армянской экономики. В собственности или управлении у российских компаний находится ряд стратегически важных объектов топливно-энергетического комплекса, начиная от Армянской АЭС и теперь уже компании “Газпром-Армения” и заканчивая “Электрическими сетями Армении”, Разданской ТЭС, Севано-Разданским каскадом ГЭС, газо и энергораспределительными сетями республики. С 2008 года концессионное управление Армянской железной дорогой сроком на 30 лет перешло к “дочке” ОАО “Российские железные дороги” ЗАО “ЮКЖД”, сфера телекоммуникаций в Армении также в основном в руках российских компаний “МТС”, “Билайн”и “Ростелеком”.

Однако, в последние годы объемы экономического сотрудничества между Арменией и Россией стали падать. Тут следует отметить, что спад носит общий характер для всех стран ЕАЭС и не обусловлен чисто армяно-российскими отношениями. Так согласно самым свежим данным Национальной статистической службы Армении объем иностранных инвестиций в реальный сектор экономики Армении сократился за январь-сентябрь 2016 года на 72% годовых до 27 млрд. драмов или $57 млн, при спаде прямых иностранных инвестиций на 45% до 44.4 млрд. драмов или $94 млн. При этом, основной отток пришелся на Россию, выйдя на минусовой показатель – 72.8 млрд. драмов с годовым спадом в 7 раз, против плюсовых 14.2 млрд. в 2015-ом опять-таки с годовым спадом на 62,8%. Меж тем, ПИИ из России в Армению сократились в 6 раз – с плюсовых 14.4 млрд до минусовых 55.4 млрд. драмов, против спада в 70,4% в 2015-м[v]. Отток российских инвестиций наблюдается из сфер энерго и газоснабжения, горнорудной промышленности, производства металлов, компьютеров, электронного и оптического оборудования, машин и механизмов, оптовой и розничной торговли, транспорта.

При этом, внешнеторговый оборот между Арменией и Россией в январе-октябре 2016 года все же вышел в плюс – 13,4% с прошлогодних минусовых 14,8%, составив $1.077 млрд[vi]. Россия же занимает первое место по экспорту – $295.1 млн. и импорту – $781.7 млн. Показатели экспорта – с 29,4%-го спада в 2015-м вышли на 52,8%-й рост, импорта – с 10,7%-го спада на 3,3%-ый рост. Россия же по итогам января-октября 2016 года стала основным покупателем армянских товаров – 20,3%. Подобные показатели, в целом, объясняются членством Армении в ЕАЭС и выгодностью товарооборота с Россией ввиду взаимного обнуления ставки таможенных пошлин.

Из статданных просматривается, что особых позитивных сдвигов экономике Армении интеграция с евразийской экономикой не принесла. Коммуникационных и виртуальных каналов для связей с внешним миром у нее больше не стало, единственная, проходящая через Грузию сухопутная дорога связывающая Армению с Россией как сейчас часто закрывается из-за погодных условий. Ожидаемого от вовлечения в 170-ти миллионный рынок ЕАЭС увеличения экспорта также не произошло вследствие резкой девальвации российского рубля, превратившего экспорт армянской продукции в РФ делом в целом невыгодным. Все это сопровождается катастрофическим падением из-за того же обвала рубля объемов присылаемых из России трансфертов и возвращением тысяч трудовых мигрантов их присылающих.

Преимущества членства Армении в ЕАЭС в дешевизне импортируемого из России природного газа, нефтепродуктов и алмазного сырья, что обусловлено обнулением на них экспортных пошлин. Согласно армянским экономистам, отмена пошлин ежегодно позволяет Армении сэкономить примерно $200 млн. Однако, ни дешевого газа, ни дешевого бензина армянские рядовые потребители так и не увидели. Их удешевление всего лишь привело к росту прибыли и увеличению маржи монополистов-нефтетрейдеров, главным среди которых является “Роснефть” и росту прибыли российского же монополиста ЗАО “Газпром-Армения”. Запрет же наложенный на реэкспорт нерентабельного для обработки в Армении алмазного сырья практически нивелирует и эти ожидания.

Следует особо отметить, что Армения вошла в ЕАЭС на особых условиях согласно которым около 880 наименований импортируемых из других стран товаров были изъяты из списка повышенных таможенных пошлин до 2022 года. Тем не менее, условиями вступления в ЕАЭС предусматривается получение Арменией 1.13% от общей суммы таможенных поступлений ЕАЭС. Адепты членства республики в данном интеграционном объединении озвучивали ежегодную сумму в $250-300 млн. Однако, обусловленный падением цен на нефть и западными санкциями экономический спад в России уже в 2015 году свел эти ожидания к $50-70 млн.

Таким образом, приходиться констатировать, что членство Армении в ЕАЭС к позитивным экономическим сдвигам по причине экономического кризиса в России, в самой Армении, институциональной слабости этой организации, пока что не привело. Впрочем, судя по фону вступления Армении сначала в Таможенный союз, а затем, собственно, ЕАЭС, особых экономических преференций в Ереване от этого и не ожидали. Членство Армении в ЕАЭС, как в этом неоднократно признавалось высшее руководство республики, не было обусловлено экономической или финансовой логикой. Оно было вызвано политическими причинами, соображениями безопасности: национальной, личной, кому как угодно. Иными словами, стало частью все той же “автоматной политики” России. И в этом свете, сегодня представляется, что даже самые негативные финансово-экономические последствия этого членства серьезно на его перспективах не скажутся.

ПРИЧИНЫ НЕДОВОЛЬСТВА СТРАТЕГИЧЕСКИМ СОЮЗНИКОМ

Фактическое обеспечение безопасности Армении Россией, ее достаточно мощное присутствие в экономике республики, периодические взаимные визиты и реверансы высшего военно-политического руководства двух стран до определенного периода поддерживали миф о взаимном “нерушимом братстве”. При этом, немало граждан Армении и особенно, проживающих в России, уже не граждан Армении, рассматривают вертикальные армяно-российские отношения как историческую неизбежность. Умело же подогреваемая соответствующими органами фундаментальная, вечная угроза турецкого ятагана принуждает этот сегмент армянского общества рассматривать Россию в качестве единственного гаранта безопасности Армении. В свою очередь энная часть российской элиты и что весьма прискорбно общества рассматривают Армению исключительно в качестве сегмента постсоветской сферы влияния России. Некоторые вообще открыто именуют Армению геополитическим форпостом России на Южном Кавказе. И подобное оценки, вполне естественно, вызывают в Армении в отношении северного соседа чувство недовольства.

При этом, следует отметить, что проявление великодержавности в своем отношении, по большому счету, занимает в списке армянского недовольства действиями России одно из самых последних мест. И недовольство это начало особенно сильно проявляться с 2011 года с возобновлением крупных поставок российских современных, наступательных вооружений противнику стратегического союзника Москвы Азербайджану. В целом на долю России приходится около 85% общего импорта оружия Азербайджаном. И продажа вооружений, которые как показал апрель 2016-го, стала причиной гибели более сотни армянских военнослужащих и мирных жителей, вполне естественно вызывает в Армении недовольство. В ответ Москва на самых различных уровнях заявляет о необходимости “соблюдения баланса” между сторонами карабахского конфликта, ограничиваясь в ряде случаев, взятым на вооружение у американских друзей, “ничего личного – только бизнес”.

Следует особо отметить, что смена поколений постепенно меняет общественное восприятие России и ее роли в Армении не в самую лучшую сторону для Москвы. Ностальгия по славным советским временам играет в отношениях с Россией все меньшую и меньшую роль. Более того, путинская Россия все чаще и чаще воспринимается армянской молодежью как главное препятствие процессам демократизации Армении. В свою очередь Москва парадоксальным образом делает буквально все для усиления в армянском обществе центробежных настроений. Обусловленный преступным сговором властей Армении и руководством российской компании “ЭСА”, “Электрик-Ереван”, “четырехдневная” война с воевавшим российским оружием Азербайджаном в апреле, июльское вооруженное восстание протестовавшей против сдачи под давлением России территорий Азербайджану группировки “Сасна Црер” и, наконец, полное отсутствие информации относительно места отбывания наказания, расстрелявшего в Гюмри армянскую семью, Валерия Пермякова. Все эти события прямо или косвенно связаны с Россией, и не сказываться на отношениях с Арменией не могут

ПОСЛЕДСТВИЯ КОМПЛЕМЕНТАРИЗМА ПО-АРМЯНСКИ

Конечно же, подобное неутешительное состояние армяно-российских отношений не является монопольной заслугой одной Москвы. И воплощение в реальность извечного “а куда вы от нас денетесь”, как это ни странно, не в последнюю очередь стало возможным в результате комплементарной политики Вардана Осканяна в бытность последнего главой МИД РА. Армянская внешняя политика на словах характеризовалась как базирующаяся на необходимости соблюдения баланса интересов Запада и России с учетом остальных акторов, политика комплементаризма. Считалось, а в некоторых кругах и сегодня считается, что Армения пытается по возможности сопоставить в основном противоречивые интересы России, США, ЕС и Ирана на Южном Кавказе. Данное утверждение, мягко говоря, представляется спорным, однако, тем не менее, мнение Еревана в определенных векторах кавказской политики России Москвой все же учитывается. Также очевидно, что российское влияние на руководство в Ереване имеет свои лимиты. В первую очередь это “красные линии” в Карабахе за которые нельзя переступать ни Еревану, ни Москве. При этом, Ереван имеет особые обязательства перед западными партнерами. К примеру, роль отыгранная Сержем Саргсяном в завершившимся в швейцарском Цюрихе армяно-турецком примирении, является лишь одним из подтверждений его обязательств перед Вашингтоном, причем, обязательств взаимных. Еще одним примером наличия лимитов во влиянии Москвы на Ереван является отказ последнего признавать независимость Абхазии и Южной Осетии в пику довольно мощному давлению России. Грузия является для Армении основным транспортно-транзитным коридором и подобный шаг вполне мог расширить географию блокады Армении Турцией и Азербайджаном. Отсутствие же аналогичной принципиальности в крымском вопросе объясняется отсутствием тому серьезных противоречий с интересами, собственно, Армении. Более того, крымский референдум стал очередным случаем превалирования принципа права народов на самоопределение над территориальной целостностью государств.

Однако, возвращаясь к теме сомнительной успешности армянского комплементаризма, он все же представляется очередным мифом, пузырем, раздутым с подачи тогдашнего президента Роберта Кочаряна, ныне, кстати, являющегося независимым директором российской финансово-промышленной группы АФК “Система”. Именно под сенью и дымовой завесой армянского комплементаризма России были проданы, сданы в концессию, отданы в погашение госдолга и, наконец, просто подарены системообразующие армянские предприятия. Именно под сенью комплементаризма по-армянски, по оставшимся до сего дня непонятными причинам была выведена из переговорного процесса участвующая в нем с 1994 года, непризнанная НКР. И именно в условиях активного развертывания на словах все той же комплементарной политики в реальности разворачивалась, сопровождаемая серьезным ущемлением суверенитета, торговля госимуществом и главное международными правами Армении. В свете всего вышеперечисленного, говорить всерьез об успешности армянского комплементаризма возможным не представляется. Отдельные же успехи Армении в лавировании между северным соседом и остальным миром объясняются скорее снисходительным отношением Москвы, обусловленным пониманием противоречивости окончательного удушения стратегического союзника собственным интересам на Кавказе.

ВЗАИМНАЯ ЗАВЯЗАННОСТЬ

Однако, даже в подобных неутешительных реалиях армяно-российские отношения продолжают характеризоваться взаимной завязанностью. И тупиковая ситуация в отношениях с Тбилиси после войны 08.08.08, которую не смог исправить даже приход к власти в 2012-м считающегося пророссийским Бидзины Иванишвили, в очередной раз подчеркнули для Москвы важность сохранения Армении в орбите собственного влияния. Отношения же с младшим братом Турции Азербайджаном по понятным причинам также не могут обеспечивать России надежного присутствия по южную сторону Кавказского хребта. Это присутствие, начиная с самого развала Союза, обеспечивалось и обеспечивается исключительно союзом с Арменией. И в Москве прекрасно понимают, что потеря Армении будет сопровождаться неминуемым завершением российского военного и, соответственно, политического присутствия на Южном Кавказе. Именно отсюда исходит ассиметричная, зачастую ничем не оправданная боязнь Москвы относительно возможности экспорта очередного “цветного” сценария в Армению. Напомним, что на попытки Еревана углубить отношения с Брюсселем посредством парафирования Договора об Ассоциации и Соглашения о глубокой и всеобъемлющей торговле в ноябре 2013-го, Кремль ответил превентивным ударом 3 сентября того же года. Подробности событий того дня, конечно же, неизвестны, однако, представить аргументацию Владимира Путина в ходе его беседы с Сержем Саргсяном, в целом, довольно несложно. В результате Армения, шедшая на всех парах в течение 3 лет к ассоциации с ЕС, 3-го сентября объявила о решении вступить в Таможенный союз. И последующие разглагольствования республиканских политиков и околовластных аналитиков, согласно которым вступление в ТС, якобы, обосновывалось “соображениями безопасности” – лишь лишнее подтверждение “автоматной политики” Москвы в отношении стратегического союзника. Ереван после некоторого затишья, конечно, возобновил с Брюсселем переговоры о новых рамках сотрудничества. Однако, ширину этих рамок покажет лишь время, поскольку отпускать стратегического союзника Москва по-прежнему не намерена в первую очередь именно ввиду его стратегической значимости.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, существующую форму и уровень сотрудничества между Арменией и Россией диктуют география, глобальная и региональная политика, а главное неурегулированность нагорно-карабахского конфликта. Сохранение же у власти в обеих странах действующих режимов делает иную форму сотрудничества попросту невозможной. И до тех пор, пока Армения нуждается в оружии и хоть какой-то, обеспечиваемой извне безопасности, а Россия – в стратегическом партнере, гарантирующим ее военно-политическое присутствие по южную сторону Большого Кавказа, существующий формат сотрудничества будет сохраняться. И если, определяющий армяно-российские отношения автоматный прагматизм, является их главным минусом, то отсутствие общей границы между союзниками – скорее плюс, чем минус. Парадоксальным образом, учитывая вертикальную асимметрию взаимоотношений Еревана и Москвы, именно этот плюс создает для руководства Армении небольшое окно возможностей для проявления собственного прагматизма. То же в чьих интересах этот прагматизм проявляется, является уже темой отдельного исследования.

ССЫЛКИ

[i] Военная база РФ — неотъемлемая часть системы безопасности Армении: министр, https://eadaily.com/ru/news/2016/11/29/voennaya-baza-rf-neotemlemaya-chast-sistemy-bezopasnosti-armenii-ministr

[ii] Армяно-российские военно-политические отношения в постсоветский период, http://elibrary.ru/item.asp?id=22413874

[iii] Россия выделила Армении кредит в размере $200 млн на покупку оружия http://www.interfax.ru/world/495304

[iv] Путин поддержал принятие Армении в “Оборонительные системы”, https://ria.ru/politics/20160302/1383007497.html

[v] Օտարերկրյա ներդրումները 2016 թվականի հունվար-սեպտեմբերին, http://www.armstat.am/file/article/sv_10_16a_420.pdf

[vi] Внешнеторговый оборот, http://www.armstat.am/ru/?nid=126&id=10001

Программа “Улучшение обсуждений по политике безопасности в Армении” (NED)

Армянский Институт Международных Отношений и Безопасности (АИМОБ)