Стремление Азербайджана к абсурдным и нелогичным действиям безгранично: Карен Мирзоян

Думаю, что этим решением Азербайджан в очередной раз доказывает, что его стремление к абсурдным и нелогичным действиям безгранично.

Об этом в интервью корреспонденту «Aрцахпресс» заявил министр иностранных дел Республики Арцах Карен Мирзоян, комментируя распространенную азербайджанскими СМИ информацию о том, что генеральная прокуратура Азербайджана якобы объявила в международный розыск через Интерпол трех депутатов Европарламента в связи с их посещением Нагорного Карабаха для наблюдения за референдумом по конституционным реформам.

Отвечая на вопрос, будет ли расширен «черный список» Азербайджана, К. Мирзоян ответил, что он совершенно не намерен следить за его «расширением». «Я уверен, что он будет расширяться, свидетельством чего является растущий изо дня в день, из года в год поток из внешнего мира в Арцах, даже хотя бы во время референдума по конституционным реформам, в котором приняли участие многочисленные международные наблюдатели из 30 стран”, – подчеркнул глава МИД Республики Арцах.