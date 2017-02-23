Референдум в Арцахе, «пощечина» от русских и истерия Баку

Арцах и 20 февраля

«20 февраля 1988 года стало началом нашего национального пробуждения. Мы встали на защиту нашего естественного права жить свободно и независимо на родной земле, самостоятельно распоряжаться собственной судьбой в соответствии со всеобщими нормами и принципами международного права. На наше мирное и справедливое требование Азербайджан ответил жестокой и кровавой войной, которая стала причиной многочисленных человеческих жертв и разрушений. Героический народ Арцаха вместе со всем армянством сумел перенести все выпавшие на его долю испытания и встал на путь построения демократического государства». Это приветственные слова президента Республики Арцах Бако Саакяна в связи с Днем возрождения Арцаха.

20 февраля в Нагорном Карабахе состоялся референдум по поправкам к Конституции, за процессом следили свыше ста международных наблюдателей из разных стран и структур – Европейского парламента, Германии, Австрии, Франции, Испании, Мексики, Бразилии, России и других стран. Это был третий референдум общегосударственного значения за последние 26 лет. 10 декабря 1991 года был проведен референдум о независимости Нагорно-Карабахской Республики. В декабре 2006 года опять-таки посредством всенародного референдума был принят основной закон Карабаха – Конституция НКР. Проект новой Конституции предполагает переход к президентской модели правления: должности премьер-министра не будет, и президент будет руководить правительством.

На прошлой неделе сопредседатели Минской Группы ОБСЕ распространили заявление, в котором говорилось и о референдуме в НК: «Сопредседатели Минской группы ОБСЕ знают, что в Нагорном Карабахе 20 февраля 2017 года планируется проведение, так называемого конституционного референдума. Несмотря на то, что посредники отмечают, что де-факто власти Нагорного Карабаха рассматривают использование такой процедуры как попытку организовать общественную жизнь своего населения, однако вновь подчеркивают, что ни одна из стран, в том числе Армения и Азербайджан, не признают Нагорный Карабах в качестве независимого и суверенного государства. Соответственно, сопредседатели не принимают результаты референдума 20 февраля как затрагивающие правовой статус Нагорного Карабаха.

Сопредседатели также подчеркивают, что “результаты (референдума) ни в коей мере не предрешают окончательного статуса Нагорного Карабаха или исход текущих переговоров, нацеленных на достижение прочного и мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта».

До заявления сопредседателей Россия поспешила заявить, что не собирается принимать результаты референдума. «Мы не признаем Нагорный Карабах в качестве независимого государства. Исходим из того, что его статус должен быть определен путем политических переговоров в рамках Минского процесса. При этом не считаем, что ход мирного урегулирования мог бы зависеть от проведения упомянутого «конституционного референдума», отметили в МИД РФ.

Официальный Ереван ответил на заявления по непризнанию результатов референдума: «Конституционный референдум не определяет статус Нагорного Карабаха. Статус Арцаха определен референдумом о независимости, а конституционный референдум является его продолжением»,- написал на своей странице в «Twitter» заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.

Власти Азербайджана опять «вышли из себя»

В Баку опять поднялась истерия. Власти Азербайджана во главе с Алиевым накануне референдума снова заявили, что никогда не согласятся на независимость Нагорного Карабаха. Даже официальная Анкара подоспела на помощь, посчитав необходимым подчеркнуть, что Турция не признает референдум НК. МИД Турции распространило заявление на эту тему отметив, что «подобные действия нанесут ущерб мирным усилиям по урегулированию конфликта».

А в Баку опять вспомнили о резолюциях СБ ООН, Алиев заявил, что Карабахская проблема «является главной угрозой миру и стабильности на Южном Кавказе», а потом призвал мусульманские страны не развивать отношения с Арменией.

В день проведения референдума в Арцахе официальный Баку заявил также, что все те лица, которые в качестве наблюдателей присутствовали на референдуме в НК, будут включены в известный «черный список». Это заявление озвучил официальный представитель МИД этой страны.

Однако прибывших в Арцах иностранных наблюдателей не волнуют «угрозы» Алиева. Надеюсь, что международная общественность учтет, что в Арцахе люди свободно делают свой выбор, в Степанакерте подводя итоги уже состоявшегося референдума заявил депутат Европарламента Франк Энгель: «Если они не признают государство, то не нужно каждый раз подчеркивать, что не признают и референдум, выборы тоже. Я надеюсь, что международная общественность учтет, что в этой стране люди свободно делают свой выбор. Но в то же время того же нельзя сказать о государстве, которое находится в нескольких километрах отсюда»,- отметил депутат Европарламента. Касаясь возможной перспективы быть включенным в «черный список» Азербайджана, Энгель отметил: «Я недавно проверял, меня нет в этом списке. Но если даже и буду, то не очень удивлюсь: я не планирую свой следующий отпуск проводить в Азербайджане».

Очередная «пощечина» от стратегического партнера

Кстати, недавно опять в Азербайджане поднялась антиамериканская истерия: в Баку опять начали критиковать США. Причина в том, что Вашингтон проигнорировал пропагандистский проект Баку. Властям Азербайджана не понравилось, что посол США в Баку не поехал в село Джоджуг Марджанлы.

Село Джоджуг Мерджанлы расположено в районе, прилегающем к высоте Леле Тепе, которая в апреле прошлого года перешла под контроль азербайджанских ВС. Этот населенный пункт находится под контролем Азербайджан еще с 1994 года, однако официальный Баку решил восстановить и заселить его лишь в последние недели, представив этот проект как эпохальное завоевание.

Вчера власти Азербайджана пригласили аккредитованных в стране дипломатов на месте лично ознакомиться с ходом строительных работ в селе Джоджуг Мерджанлы, не сходящем с первых страниц азербайджанских СМИ. Многие послы, в том числе и американский посол Роберт Секута, отклонили это приглашение, тем самым вызвав гнев официального Баку.

«Посол США находится в стране, Международный комитет Красного Креста же объяснил это тем, что по их уставу они не участвуют в подобных мероприятиях. Я не верю в такой устав», – заявил председатель Государственного комитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами, заместитель премьер-министра Азербайджана Али Гасанов. «Каждый дипломат является последователем политики своей страны, а поскольку американский посол каким-то образом выражает поддержку оккупировавшей азербайджанские земли стране, то это означает, что также поступают и власти США», – в беседе с азербайджанскими СМИ заявил депутат парламента Азербайджана Фазиль Газанфароглу.

По мнению азербайджанского депутата, если Роберт Секута таким образом пытался избежать нанесения обиды Еревану и не хотел ехать в Джоджуг Мерджанлы, то он, по крайней мере, должен был поддержать территориальную целостность Азербайджана. «Согласно порядку, существующему на международном уровне, дипломат должен с уважением относиться к суверенитету той страны, в которой он аккредитован», – заявил Газанфароглу.

Посол России в Азербайджане Владимир Дорохин, к примеру, является одним из предпочтительных для Газанфароглу дипломатов. Он принял приглашение властей Азербайджана и отправился в Джоджуг Мерджанлы. «Мы здесь с профессиональной целью, чтобы получить информацию о том, что происходит. И мы, конечно, достигли этой цели», – вчера в беседе с журналистами заявил российский посол.

Отметим, что, согласно официальному заявлению вице-премьера Азербайджана, целью посещения дипломатами села помимо ознакомления со строительными работами было также их «подробное информирование о зверствах армян».

Получается, что посол страны-стратегического союзника Армении – России поехал в Джоджуг Мерджанлы для ознакомления с информацией «о зверствах армян».

Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»

22.02.2017г