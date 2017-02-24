Виген Саргсян гарантирует: «Армии указания не отдавались, и она не будет действовать по указке во время голосования»

Серж Саргсян на днях объявил, что неважно, что Виген Саргсян занимает первое место в списке РПА, армия останется аполитичной.

Вчера министр обороны Виген Саргсян, отвечая в беседе с журналистами на вопрос, как он представляет себе это на практике, и не окажет ли косвенное давление на военнослужащих его имя на первой строке в избирательном списке, ответил, что видит все достаточно ясно:

«Политическая должность предполагает как возможность продемонстрировать вашу политику, ваш курс, тенденцию, но также и является и бременем, которое возникает из-за невыполненных или плохо выполненных дел. Вот почему я думаю, что слова президента следует понимать весьма прямо. В армии не будет никакой деятельности политических партий, как не было на предыдущих выборах. А если солдаты решат, что министр обороны хорошо выполняет свою работу, и решат проголосовать за ту партию, избирательный список которой возглавляю я, это уже их гражданское право и выбор».

Отвечая на вопрос, может ли он гарантировать, что армия во время голосования не будет действовать по указке, Виген Саргсян сказал: «Да, армии указания не отдавались, и она не будет действовать по указке во время голосования».