Жители Сари-Таха обратились к послам США, Франции и России

«Рано утром 17 июля 2016 года вооруженная группа «Сасна црер» захватила полк патрульно-постовой службы Полиции РА. С целью заблокировать территорию полка власти лишили квартал Сари-Тах общины Эребуни города Еревана коммунальных удобств, таких как газ, вода, электричество, интернет, телефон, транспорт. И это в то время, когда в летнее время температура воздуха в Ереване поднималась выше 40 градусов. Квартал оставался блокированным в течение 3-х дней, а компетентные органы никак не реагировали на требования жителей о восстановлении элементарных условий быта.

19 июля 2016 года в 19 часов вечера, группа жителей Сари-таха выразила свой протест сотрудникам полиции, перекрывшим дорогу, требуя восстановления своих нарушенных прав. Лишая территорию коммунальных удобств, власти фактически создали невыносимые условия для всего населения, пренебрегая и стариками, и детьми.

На перекрестке улиц Глинки и Вормнадирнери протестующих саритахцев встретили вооруженные полицейские, произошло столкновение, вследствие чего полицейские выстрелили из своего оружия, за этим последовала самозащита граждан. В результате столкновения были арестованы 10 саритахцев, им было предъявлено обвинение по части 2 статьи 316 УК (применение насилия в отношении представителя власти). Со дня ареста саритахцев прошло более 7 месяцев, однако до сих пор их адвокаты Липарит Симонян, Гриша Баласанян, Араик Залян утверждают, что:

1.Обвинение, выдвинутое против обвиняемых лиц, не конкретизировано. УК устанавливает, что каждый человек привлекается к ответственности и несет наказание за совершенное им конкретное деяние, в данном деле этот пункт отсутствует.

2.В рамках данного дела были допрошены и в суде и дали показания пострадавшие, никто из них не знает подсудимых.

3.Граждан РА содержат под арестом без оснований, не учитывая состояние их здоровья и семейное положение. Адвокаты множество раз обращались с ходатайством к суду сменить меру пресечения, однако суд никак не отреагировал.

4.Все пострадавшие сотрудники Полиции РА, находившиеся в том же месте, органам предварительного расследования и в суде дают разные показания. Некоторые из них в зале суда дали показание, что требование подсудимых носило бытовой характер, что они хотели решить свои социальные проблемы. Отсюда можно предположить, что их действия не были направлены против представителей власти, и потому не может быть применена часть 2 статьи 316 Уголовного Кодекса.

Арестованные лица:

Эдуард Зейтунян

Грайр Исаханян

Жора Аветисян

Арутюн Торосян

Андраник Косеян

Саркис Арабаджян

Грач Бояджян

Арман Арамян

Карен Ваноян

Саргис Григорян

Мы требуем конкретизировать обвинение, действовать в соответствии с буквой закона и немедленно отпустить граждан на свободу».