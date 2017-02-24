Виген Саргсян – солдату Роланду Саакяну, жалующемуся на безразличие: «Это наше упущение»

Вчера министр обороны Виген Саргсян в Ереванском государственном медицинском университете участвовал в мероприятии, посвященном празднику Вардананц, на которое были приглашены солдаты, получившие ранения во время апрельской войны.

Министр поинтересовался у каждого солдата его здоровьем, пожал им руки. Среди солдат, сидящих в колясках, был и Роланд Саакян, который несколько дней назад в беседе с Aravot.am пожаловался, что Министерство обороны проявляет к нему полное безразличие, его не отправляют за рубеж для лечения, рассказал о других проблемах.

Во время беседы Вигена Саргсяна с журналистами Aravot.am заметил, что в этот день у жаловавшегося солдата был день рождения, а министерство даже не поздравило его, почему дело доходит до того, что солдат заявляет об этом? Виген Саргсян ответил:

«Мы должны очень терпеливо и ответственно относиться ко всем таким проявлениям. Человек, который имеет серьезные проблемы со здоровьем, тем более, что эти проблемы возникли в результате участия в боевых действиях, имеет безусловное право требовать, и если он жалуется, это наше упущение. В любом случае хочу, чтобы вы знали, что любой случай с ребятами находится в центре нашего внимания, наше медицинское и социальное управление, уделяет пристальное внимание каждому случаю, делало и делает все, что возможно для оказания им помощи».