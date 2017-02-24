«Мы готовы углубить региональное сотрудничество»: переговоры премьеров Армении и Грузии в Тбилиси

Радио Азатутюн. По приглашению премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили делегация правительства Армении во главе с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном с официальным визитом прибыла в Тбилиси. После официальной церемонии встречи 23 февраля состоялась беседа тет-а-тет между главами правительств двух стран, в ходе которой стороны обсудили вопросы армяно-грузинских отношений, стоящих на повестке, и перспективы их развития.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, после беседы премьер-министров состоялась встреча в расширенном составе официальных делегаций двух стран. Премьер-министр Грузии, в частности, отметил, что в армяно-грузинских взаимоотношениях последних лет наблюдается положительный прогресс, при этом добавив, что подобные взаимные визиты на столь высоком уровне способствуют развитию отношений по разным направлениям.

«Мы готовы углубить региональное сотрудничество, активизировать товарооборот и использовать весь имеющийся потенциал», – сказал Квирикашвили, при этом добавив, что Грузия придает важное значение процессу дальнейшего углубления и развития взаимодействия с дружественной Арменией.

В свою очередь, премьер-министр Армении Карен Карапетян подчеркнул, что «Армения и Грузия имеют глубокие исторические корни». «В двусторонних отношениях сегодня мы вступили в новый этап взаимодействия. Армяно-грузинское сотрудничество продолжает развиваться в атмосфере взаимного доверия. Наша делегация готова обстоятельно обсудить вопросы повестки экономического сотрудничества, причем как с точки зрения двусторонних отношений, так и регионального развития. Попытаемся найти новые пути для еще большей активизации взаимодействия», – сказал Карапетян.

Главы правительств двух стран отметили, что в сфере экономического сотрудничества не используется весь имеющийся потенциал, несмотря на рост показателей двустороннего товарооборота.

Карапетян и Квирикашвили обсудили широкий спектр вопросов, касающихся армяно-грузинского взаимодействия в торгово-экономической, энергетической, транспортной, сельскохозяйственной, культурной, туристической сферах.

Собеседники выразили удовлетворение уровнем взаимодействия в энергетической области и отметили важность дальнейшего развития перспектив в сфере транспортного сообщения. Стороны выразили уверенность в том, что экономическое сотрудничество может стимулировать рост двустороннего товарооборота. В этом контексте стороны отметили важность регионального взаимодействия в сфере энергетики. В плане программ и расширения торгово-экономических отношений была отмечена важность свободной экономической зоны в Мегри.

В плане же укрепления историко-культурных связей была отмечена важность сохранения богатого культурного наследия.

После встречи в расширенном составе в присутствии премьер-министров двух стран было подписано соглашение «О сотрудничестве в сфере здравоохранения между Министерством здравоохранения Армении и Министерством здравоохранения, труда и по социальным вопросам Грузии».

В рамках официального визита также подписан меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества между Государственной службой безопасности пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства Армении и Национальным агентством пищевых продуктов Грузии.