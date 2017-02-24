«В пулемете взорвался патрон»: министр обороны дает разъяснения по факту гибели нашего солдата от нашего же оружия

Скончавшийся вчера военнослужащий, согласно сообщению Следственного комитета, фактически погиб от нашего же оружия. Можно ли говорить, что оружие 80-ых годов, о котором в свое время упомянул Серж Саргсян, уже стало реальностью, и мы уже стреляем в своих солдат из своего же оружия?

Вчера в ответ на этот вопрос журналистов к министру обороны Вигену Саргсяну, тот сказал, что это субъективный подход: