Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 11:11 | Февраль 24 2017

«В пулемете взорвался патрон»: министр обороны дает разъяснения по факту гибели нашего солдата от нашего же оружия

«В пулемете взорвался патрон»: министр обороны дает разъяснения по факту гибели нашего солдата от нашего же оружия

Скончавшийся вчера военнослужащий, согласно сообщению Следственного комитета, фактически погиб от нашего же оружия. Можно ли говорить, что оружие 80-ых годов, о котором в свое время упомянул Серж Саргсян, уже стало реальностью, и мы уже стреляем в своих солдат из своего же оружия?

Вчера в ответ на этот вопрос журналистов к министру обороны Вигену Саргсяну, тот сказал, что это субъективный подход:

«Вы пытаетесь навязать ответ. Случай, который произошел сегодня, находится на этапе расследования, и результаты расследования, конечно, будут доступны всем. Взорвался патрон в пулемете. Как вы понимаете, инцидент может произойти с любым оружием, начиная от нарушения правил пользования оружием и до неисправности оружия. Конечно, для этого есть следственный орган, чтобы разобраться. Что касается оружия 80-х годов, то мы подробно ответили на это и во время парада».

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Рубрики: Военные
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