Виген Саргсян – о возможных злоупотреблениях Сейрана Оганяна: «Правоохранители будут непременно уведомлены» – видео

В эти дни идет много дискуссий о возможном возбуждении уголовного дела в отношении экс-министра обороны Сейрана Оганяна в связи со злоупотреблениями.

Вчера журналисты обратились к действующему министру обороны Вигену Саргсяну с вопросом, что вступив в должность, он уже ознакомился с документацией, может ли он сказать, что есть такие случаи возможных злоупотреблений, сталкивался ли он уже с чем-то подобным?

Министр ответил: «Я считаю, что в любой деятельности есть риски. А там, где сконцентрированы значительные функции и имеются значительные бюджетные отчисления, риски еще большие. Но я не думаю, что могу в данный момент прокомментировать или сказать, есть ли какие-то основания для уголовного дела. Мы, решая проблемы, по очереди, шаг за шагом пытаемся эффективно использовать общественные средства. Думаю, вы очень хорошо понимаете, что если я увижу подобное нарушение, которое подлежит уголовному преследованию, об этом обязательно будут уведомлены соответствующие правоохранительные органы».

На замечание Aravot.am, что Сейран Оганян говорил о том, что он был против, когда с должностей сместили Алика Мирзабекяна и других должностных лиц минобороны, потому что коррупция на самом деле в другом месте, разделяет ли нынешний министр мнение, что этих людей, фактически, сместили с должностей несправедливо, Виген Саргсян ответил: «Я думаю, что если бывший министр обороны был против того, чтобы его заместителя снимали с должности, он должен был об этом заявить в момент его увольнения. Все остальное оставляю на ваше умозрение».