Ряд структур объединены в Агентство по недрам

Согласно решению правительства, в рамках осуществляемой программы оптимизации, объединением ряда структур, действующих в подчинении Министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов, создано Агентство по недрам.

В структуру вошли агентства по недропользованию и по запасам полезных ископаемых, управление по недрам министерства. По словам руководителя аппарата Министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА Карена Каграманяна, необходимость в объединении указанных структур была обусловлена полноценным исполнением функций министерства и повышением эффективности его деятельности.

Изучение функций агентств по недропользованию и запасов полезных ископаемых, а также бизнес-процессов показало, что они являются логическим продолжением друг друга и могут осуществляться одним отдельным подразделением. С другой стороны, учитывая, что законодательное поле, регулирующее сферу недр, в основном разработано, в результате чего снизилась нагрузка на управление по недрам министерства, объединение этих подразделений с точки зрения оптимальности персонала являлось целесообразным.

Министерство энергетических инфраструктур и природных ресурсов Республики Армения

Отдел информации и по связям с общественностью