Противостоять информационному шуму

Один читатель, назвав свои имя и фамилию, рассказал мне, что он программист, финансово обеспечен, не находится в зависимости от властей, естественно, предвыборной взятки не ждет, но если пойдет на выборы, то проголосует… за Республиканскую партию. Хотя его позиция была для меня необычной, но также и интересной, и я хотел продолжить разговор с этим человеком. Но не сделал этого, потому что был общий раздел комментариев, где непременно имелись замечания с «обвинительным уклоном» неадекватных людей, и выделить наш диалог из этого информационного шума не представлялось возможным, так как это означало потерю времени на такие неадекватные комментарии. Предварительная дискуссия в какой-то мере была схожа с такой ситуацией. Так как «комментарии» пишут представители, по крайней мере, девяти сил, когда в каком-либо месте прорастает интересная идея, и вы пытаетесь отделить ее от бессмысленных сотрясений воздуха, в этот момент звучат десятки комментариев, и вы уже забываете, о чем шла речь.

И это в нашем случае естественно, потому что мишенью агитации являются не более-менее состоявшиеся люди, которым есть что терять, и которые руководствуются своими сформировавшимися и осознанными интересами, а обездоленные и бесправные люди – подавляющее большинство нашего населения, которое, с одной стороны, не верит никому, а с другой стороны – ждет каких-то чудес (парадокс). В таких обстоятельствах «выигрывает» тот, кто будет кричать громче всех, что страна гибнет, и если власть воспроизведется и на этот раз, то – конец, Армения прекратит существование, армянский народ исчезнет, и тому подобное. Это говорилось перед выборами 1995 года, и будет говориться в 2022-м, 2027-м, 2032-м годах. Еще один парадокс состоит в том, что, несмотря на то, что подобные мысли пользуются большой популярностью, с другой стороны, они вызывают у людей еще большее отчаяние.

Авторы информационного шума и любого идейного «троллинга», вероятно, не хотят, чтобы люди отчаивались. Наоборот, хотят воодушевить, обнадежить массы, чтобы те голосовали в пользу их партий и потом вышли на улицы – протестовать против сфальсифицированных выборов. Но когда вы используете ключевые слова – «крушение», «пропасть», «свержение с престола», то независимо от остального содержания, они остаются в подсознании людей, и главная идея, которая рождается в таких случаях, это «сбежать», в широком смысле этого слова: речь идет не только об эмиграции, но и внутреннем побеге.