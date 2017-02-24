Хотя бы на данный момент наша экономика не показывает признаков экономического роста: «Айкакан жаманак»

Есть некоторые «намеки», что наша экономика в этом году зафиксирует определенные «благозвучные» показатели. Например, мировые цены за тонну меди сейчас оставляют около 6 тысяч долларов. В прошлом году было порядка 4,5 тысяч. Если правительство уйти в отпуск на 12 месяцев, то только за счет меди у нас в промышленной сфере будет обеспечен рост, так как одной из важнейших элементов нашей экономики является горнорудная отрасль.

Промышленность будет расти не только благодаря подорожанию меди, но и из-за увеличения роста объемов добычи медной руды. И когда Сурен Караян говорит, что экспорт возрастет, по меньшей мере, на 20-30%, это может произойти также и за счет роста объемов добычи и цен в основном на цветные металлические руды.

Что дает нашей экономики рост некоторых показателей за свет увеличения объемов добычи горнорудной промышленности нашей экономики, вероятно, обсуждать не стоит. Это всего лишь обеспечивает небольшие дополнительные поступления в бюджет и, фактически, на этом все. Какого-либо качественного развития, улучшения инвестиционного климата, технологических достижений, усиления конкуренции это не приносит. Наоборот, приводит к искажению экономики, к торможению диверсификации, ухудшению экологической ситуации и так далее.

Не менее важно и то обстоятельство, что в этом году экономика будет «расти» за счет низкой базы. В 2016 году был зарегистрирован всего лишь 0,5-процентный рост. Вот если бы в прошлом году был зарегистрирован, скажем, 4-процентный рост, то ожидаемый в этом году рост, даже при условии подорожания меди, был бы близок к нулю. Так что, фиксация таких блестящих показателей не ведет к оживлению экономики в смысловом значении слова. Конкретно сейчас наша экономика пока еще признаков развития не показывает.

Айк ГЕВОРГЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Айкакан жаманак»