Иракская армия при поддержке США освободили аэропорт Мосула от террористов ИГИЛ

Голос Америки. По сообщению иракских властей, армия Ирака при поддержке американских военных вернула контроль над аэропортом в Мосуле, захваченный боевиками экстремистской группировки «Исламское государство» в 2014-м году.

Государственное телевидение Ирака молниеносно объявило об успехе военных: «Силы быстрого реагирования и федеральная полиция полностью контролируют аэропорт в Мосуле».

Иракские военные снова попытались освободить западную часть второго по величине города страны в воскресенье. Ранее, в конце января, иракские войска вытеснили боевиков из восточных районов города.​

По словам генерала-лейтенанта иракской армии Шакира Джаудата, вооруженные силы Ирака при поддержке с воздуха и тяжелой артиллерии осуществили наступление на аэропорт с нескольких позиций. Боевики «Исламского государства» оказали незначительное сопротивление.

Возврат западной части города дает иракским войскам доступ к городу с юго-западного направления и впервые военные будут контролировать территорию на западном берегу реки Тигр.

Фото – Голос Америки