Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 14:50 | Февраль 24 2017

Иракская армия при поддержке США освободили аэропорт Мосула от террористов ИГИЛ

Иракская армия при поддержке США освободили аэропорт Мосула от террористов ИГИЛ

Голос Америки. По сообщению иракских властей, армия Ирака при поддержке американских военных вернула контроль над аэропортом в Мосуле, захваченный боевиками экстремистской группировки «Исламское государство» в 2014-м году.

Государственное телевидение Ирака молниеносно объявило об успехе военных: «Силы быстрого реагирования и федеральная полиция полностью контролируют аэропорт в Мосуле».

Иракские военные снова попытались освободить западную часть второго по величине города страны в воскресенье. Ранее, в конце января, иракские войска вытеснили боевиков из восточных районов города.​

По словам генерала-лейтенанта иракской армии Шакира Джаудата, вооруженные силы Ирака при поддержке с воздуха и тяжелой артиллерии осуществили наступление на аэропорт с нескольких позиций. Боевики «Исламского государства» оказали незначительное сопротивление.

Возврат западной части города дает иракским войскам доступ к городу с юго-западного направления и впервые военные будут контролировать территорию на западном берегу реки Тигр.

Фото – Голос Америки

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Рубрики: Военные, Международные
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