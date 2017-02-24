Премьер-министры Армении и Грузии выступили с заявлениями для прессы: текст

После беседы с глазу на глаз и переговоров делегаций в расширенном составе премьер-министры Карен Карапетян и Гиорги Квирикашвили в пресс-центре Правительства Грузии встретились с представителями средств массовой информации и выступили с заявлениями по итогам переговоров.

Ниже представлен полный текст заявлений Премьер-министров Армении и Грузии.

Премьер-министр Грузии Гиорги Квирикашвили – Горячо приветствую Премьер-министра Республики Армения, моего друга Карена Карапетяна. Я рад, что сегодня у нас была возможность обсудить ряд вопросов о дальнейшем развитии отношений между нашими странами. Мы сможем сформировавшимися отношениями внести значимый вклад в направлении дальнейшего развития добрососедских отношений между Арменией и Грузией. Мы выразили готовность продолжить регулярные встречи на высоком уровне и способствовать тесному сотрудничеству между представляющими различные сферы ведомствами двух стран. Для Грузии Армения является государством, с которым нас связывают вековые добрососедские традиции, а 2017 год имеет важное значение в том плане, что в этом году отмечается 25-летие установления дипломатических отношений между двумя странами. В этот период мы сумели укрепить дружественные отношения между двумя странами и построить взаимовыгодное сотрудничество. В апреле текущего года в Армении состоятся парламентские выборы и мы убеждены, что они будут проведены на высоком уровне, в соответствии с международными критериями и демократическими ценностями.

На встрече мы обсудили основные направления сотрудничества между двумя странами: как нынешнее положение в торгово-экономической сфере, так и перспективы дальнейшего развития сотрудничества. Мы обсудили важнейшие вопросы, относящиеся к сферам транспорта, энергетики, туризма, культуры и другим областям. Во время встречи мы особо затронули имеющиеся в регионе вызовы и подчеркнули, что сохранение мира и стабильности имеет особое значение для развития наших стран.

У Премьер-министра Армении есть очень интересные предложения в направлении реализации потенциала совместного рынка наших стран в различных сферах. Мы выразили готовность активно работать в этом вопросе и будем поощрять частный сектор, чтобы был полностью использован потенциал региональной кооперации.

Хочу еще раз поблагодарить моего коллегу за визит в Грузию. Думаю, что этот официальный визит станет новым стимулом в направлении углубления двусторонних отношений. Спасибо.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян – Спасибо, уважаемый господин Премьер-министр. Хочу от имени нашей делегации поблагодарить за приглашение и теплый прием, теплый во всех отношениях: в плане и предметной беседы, и солнечной погоды. Как отметил мой коллега, состоялась очень предметная беседа по всем тем сферам, которые представляют интерес для двух стран. Мы договорились придать новый заряд всем этим направлениям. Поговорили о новом подходе к региональной кооперации, и я уверен, что здесь у нас есть большой потенциал. Мы заинтересованы в том, чтобы граждане Грузии рассматривали Армению как страну, в которой они могут делать инвестиции и погостить как туристы. С Премьер-министром Грузии мы договорились двигаться вперед в этом направлении. Более того, у наших коллег есть конкретные поручения организовать «открытый день» для всех тех бизнесменов Грузии, которые заинтересованы в деятельности на армянском и смежных рынках. Пользуясь случаем, хочу еще раз поблагодарить моего коллегу и имею честь пригласить его в Ереван в удобное для него время, чтобы мы смогли развивать тот новый потенциал, который сегодня закладывается в основу наших отношений. Убежден, что у нас есть очень интересные возможности.

Пресс-служба Правительства Армении