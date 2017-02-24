МО Азербайджана: министр обороны Закир Гасанов «лично повел в бой азербайджанских солдат»!

Азербайджанское военное ведомство стало заниматься еще и рекламой своего начальника. Оказывается, министр «лично повел в бой» азербайджанских солдат против «армянской разведывательно-диверсионной группы».

«Вооруженные силы Азербайджана в результате оперативного реагирования вынудили армянскую разведывательно-диверсионную группу на линии соприкосновения отступить на прежние позиции», – уверенно сообщает Минобороны Азербайджана, согласно проправительственному изданию Haqqin.az.

«Руководство Минобороны в настоящее время находится на линии фронта. Вчера в ночное время при проверке передовых позиций была зафиксирована армянская разведывательно-диверсионная группа, которая планировала провокацию в направлении сел Талыш и Гюлюстан. В результате оперативного реагирования противник вынужден был отступить», — отмечается в сообщении.

В сообщении оборонного ведомства также отмечается, что «боем по отражению разведывательно-диверсионной группы армянской армии командовал лично министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов».

Свое сообщение МО Азербайджана снабдило каким-то видеороликом, где на фоне заснеженного леса вдалеке ходят какие-то люди.