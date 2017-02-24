Экс-мэр Гюмри Вардан Гукасян тоже занимает проходное место

Бывший мэр Гюмри Вардан Гукасян, который будет участвовать в парламентских выборах по рейтинговому списку блока «Царукян», включен также и в пропорциональный список этого блока. Он занимает 17-е место, после родни Гагика Царукяна и Овика Абраамяна.

На 14-м месте сын посла Армении в Украине Андраника Манукяна – Давид Манукян, который приходится зятем Гагику Царукяну. На 15-м месте депутат НС РА от ППА Ваге Энфиаджян, следующей идет двоюродная сестра Овика Абраамяна, депутат парламента Карине Погосян, которая покинула ряды РПА сразу после того, как из этой партии ушел бывший премьер-министр. И 17-е место занимает Вардан Гукасян, который также ушел из РПА, заявив, что не он покинул из партии, а РПА ушла от него.