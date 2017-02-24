Заявление Защитника прав человека Армении в связи с объявлением в  розыск депутатов Европарламента

Вчера азербайджанские СМИ распространили информацию о том, что азербайджанские власти объявили в международный розыск депутатов Европарламента Франка Энгеля (Люксембург), Елену Теохарос (Кипр) и Яромира Штетину (Чехия) за посещение Арцаха и осуществление наблюдательской миссии во время проходящего там конституционного референдума. Более того, в соответствии с распространенной информацией, азербайджанский суд уже принял решение об аресте членов Европарламента, и якобы они разыскивается через Интерпол. Азербайджану не удастся добиться какого-либо результата с помощью бессмысленных уловок и фальшивых обвинений. Депутаты Европарламента не разыскиваются Интерполом, что уже официально опровергла Полиция Армении.

В качестве противовеса прецеденту по делу Александра Лапшина визиты зарубежных деятелей и журналистов в Нагорный Карабах станут лишь более частыми. И этому будут содействовать именно подобные шаги Азербайджана. Ярким свидетельством тому является визит на днях в Арцах 104 международных наблюдателей из 30 стран для наблюдения за ходом референдума по конституционным реформам. Все они, в том числе Франк Энгель, Елена Теохарос и Яромир Штетина являются носителями демократических ценностей. Визиты международных гостей и их работа в Арцахе считались, и всегда будут считаться правомерными.

Необходимо решительными и последовательными шагами достичь того, чтобы цивилизованный мир признал часть нашей родины – Арцах, с его демократическими институтами. Мы должны денно и нощно совместными силами и организованно работать в этом направлении, дополняя друг друга и не жалея сил. Своей работой и этим заявлением я беру на себя обязательство в рамках своего статуса и ресурсов максимально использовать возможности для обеспечения демократического признания Арцаха. Настало время, чтобы ликвидировать явление, называемое «черным списком». Никакой порочный шаг Азербайджана не может остановить процесс демократического развития Арцаха