Заявление Защитника прав человека Армении в связи с объявлением в  розыск депутатов Европарламента

Вчера азербайджанские СМИ распространили информацию о том, что азербайджанские власти объявили в международный розыск депутатов Европарламента Франка Энгеля (Люксембург), Елену Теохарос (Кипр) и Яромира Штетину (Чехия) за посещение Арцаха и осуществление наблюдательской миссии во время проходящего там конституционного референдума. Более того, в соответствии с распространенной информацией, азербайджанский суд уже принял решение об аресте членов Европарламента, и якобы они разыскивается через Интерпол. Азербайджану не удастся добиться какого-либо результата с помощью бессмысленных уловок и фальшивых обвинений. Депутаты Европарламента не разыскиваются Интерполом, что уже официально опровергла Полиция Армении.
В качестве противовеса прецеденту по делу Александра Лапшина визиты зарубежных деятелей и журналистов в Нагорный Карабах станут лишь более частыми. И этому будут содействовать именно подобные шаги Азербайджана. Ярким свидетельством тому является визит на днях в Арцах 104 международных наблюдателей из 30 стран для наблюдения за ходом референдума по конституционным реформам. Все они, в том числе Франк Энгель, Елена Теохарос и Яромир Штетина являются носителями демократических ценностей. Визиты международных гостей и их работа в Арцахе считались, и всегда будут считаться правомерными.
Необходимо решительными и последовательными шагами достичь того, чтобы цивилизованный мир признал часть нашей родины – Арцах, с его демократическими институтами. Мы должны денно и нощно совместными силами и организованно работать в этом направлении, дополняя друг друга и не жалея сил. Своей работой и этим заявлением я беру на себя обязательство в рамках своего статуса и ресурсов максимально использовать возможности для обеспечения демократического признания Арцаха. Настало время, чтобы ликвидировать явление, называемое «черным списком». Никакой порочный шаг Азербайджана не может остановить процесс демократического развития Арцаха
Защитник прав человека Армении Арман Татоян