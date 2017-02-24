Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 17:39 | Февраль 24 2017

Папа Римский Франциск: уж лучше быть атеистом, чем лицемерным католиком

Папа Римский Франциск: уж лучше быть атеистом, чем лицемерным католиком

Голос Америки. Папа Римский Франциск заявил, что лучше быть атеистом, чем одним из «многочисленных» католиков, которые ведут лицемерную двойную жизнь.

«Столько католиков ведут себя таким образом, – сказал он в четверг во время утренней мессы в своей резиденции в Ватикане. – Они говорят: я очень верующий, я всегда хожу на мессу, я состою в такой-то ассоциации».

Однако, по словам понтифика, этим людям следовало бы также признать: «Я живу не по-христиански, я не плачу своим работникам достойную зарплату, я эксплуатирую людей, я занимаюсь грязными делами, я отмываю деньги, я веду двойную жизнь».

Затем он процитировал мнение, которое ему часто доводилось слышать: «Чем быть таким католиком, лучше уж быть атеистом».

Позиция понтифика в отношении атеистов удивила церковь. Спустя меньше двух месяцев после своего избрания в 2013 году Папа Франциск сказал, что христиане должны считать атеистов хорошими людьми, если те делают добрые дела.

Фото – Голос Америки

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Рубрики: Религия
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