Еmerging-europe.com подготовит доклад “Outlook on Armenia 2018” и конференцию в Лондоне

В Министерстве финансов РА состоялось интервью Министра финансов Вардана Арамяна с главным редактором emerging-europe.com-а Эндрю Робелем посредством видеозвонка.

Темы беседы касались обеспечения экономического роста страны, внутренних и внешних факторов, стимулирующих этот рост, а также шагов в направлении привлечения новых инвесторов.

Главный редактор emerging-europe.com-а выразил желание на будущий год подготовить обширный доклад об Армении, “Outlook on Armenia 2018”, с последующим участием страны на конференции в Лондоне, организованной совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Министр выразил готовность принять участие в данной инициативе, и была достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве.

Пресс-служба Министерства финансов Армении