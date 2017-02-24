«Три дня в Сумгаите беспрепятственно убивали, грабили, насиловали и изгоняли армян»: видео

27-29 февраля 1988 года в городе Сумгаит Советского Азербайджана были совершены массовые убийства и изгнание армян. Последние семь лет в рамках проекта «Обычный геноцид» были подготовлены фильмы, информационные бюллетени, издана литература, фотографии – для восполнения информационного дефицита и с целью продемонстрировать международному сообществу геноцидную политику Азербайджана.

Руководитель проекта «Обыкновенный геноцид» Марина Григорян во время вчерашней пресс-конференции на эту тему в информационном агентстве «Арменпресс» заверила, что собранного фактографического документального материала достаточно для доказательства, совершенного Азербайджаном преступления.

«Три дня в Сумгаите беспрепятственно убивали, грабили, насиловали, изгоняли армян, а советские и азербайджанские власти не пытались вмешаться. «Сумгаит» был спланирован, организован и осуществлен Комитетом госбезопасности Азербайджана, а Комитет госбезопасности Советского союза дал молчаливое согласие и поддержал осуществление этого преступления», – подчеркнула Марина Григорян.

Она считает, что «Сумгаит» стал проявлением унаследованной от Турции и проводимой в советские годы политики дискриминации, этнических чисток в отношении армян.