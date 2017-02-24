Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 19:31 | Февраль 24 2017

«На их месте я бы с «драйвом» поехала в Беларусь»: Л. Алавердян – о членах Европарламента из «черного списка» Баку

«На их месте я бы с «драйвом» поехала в Беларусь»: Л. Алавердян – о членах Европарламента из «черного списка» Баку

«Я бы на их месте с «драйвом» поехала в Беларусь, чтобы воочию убедиться, что есть государства, которые выпали из «политического времени», – так прокомментировала вчера на встрече с журналистами в агентстве «Арменпресс» первый омбудсмен РА, правозащитник Лариса Алавердян включение Азербайджаном в «черный список» трех членов Европарламента, посетивших Арцах в связи с конституционным референдумом. Она считает, что указанный шаг Азербайджана является признаком политической истерии.

Руководитель программы «Обыкновенный геноцид» Марина Григорян в свою очередь заметила: «Никто не может с уверенностью сказать, что другие члены Европарламента не испугаются в связи со случившимся».

Марина Григорян считает, что члены Европарламента, принявшие участие в состоявшемся в Арцахе 20 февраля референдуме по Конституции, прекрасно понимали, зачем едут в Арцах.

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Рубрики: Международные, Общество
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