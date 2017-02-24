Серж Саргсян в Брюсселе встретится с руководителями ЕС и генсеком НАТО

Президент Армении Серж Саргсян 26-28 февраля совершит рабочий визит в Брюссель (Королевство Бельгия), передает пресс-служба Президента Армении.

В рамках насыщенной повестки двухдневного визита президент Саргсян проведет встречи высокого уровня с руководителями всех структур ЕС: председателем Совета Европы Дональдом Туском, председателем Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером, верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-председателем Европейской Комиссии Федерикой Могерини, председателем Европейского парламента Антонио Таяни, а также председателем Европейской народной партии Жозефом Долом.

Серж Саргсян встретится также с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

В Брюсселе намечается также встреча президента Саргсяна с экспертами Исследовательского центра Карнеги. Серж Саргсян в Центре Карнеги выступит с речью.

В рамках рабочего визита президент Армении встретится также с представителями бизнеса армянской общины.