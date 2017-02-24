Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 20:26 | Февраль 24 2017

«Сегодня трудно отличить взятку от благотворительности»: республиканец Лерник Алексанян

«Сегодня трудно отличить взятку от благотворительности»: республиканец Лерник Алексанян

«Формы взятки изменились, сегодня трудно отличить взятку от благотворительности. Я имею в виду все благотворителей», – заявил сегодня в Пресс-клубе «Айели» депутат парламентской фракции РПА Лерник Алексанян, комментируя высказывание члена АНК Зои Тадевосян о поступающих сигналах по поводу раздачи предвыборных взяток Республиканской партией.

Он не исключил, что и среди республиканцев найдутся отдельные личности, которые будут пытаться раздавать взятки, но это не поощряется, а глава партии распорядился исключить «медвежьи услуги».

Депутат не располагает информацией об указанных Зоей Тадевосян случаях, что дворовые авторитеты от РПА ужа начали составлять списки граждан.

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Рубрики: Политика
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