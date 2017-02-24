ФБР проигнорировало просьбу Белого дома опровергнуть информацию о контактах с властями РФ: СМИ

Голос Америки. Глава аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибус попросил высокопоставленного представителя ФБР публично опровергнуть сообщения СМИ о том, что предвыборный штаб президента Дональда Трампа регулярно контактировал с российскими властями во время предвыборной кампании.

Об этом сообщают ряд американских СМИ, включая агентство Associated Press, газету USA Today и телекомпанию CNN.

Как рассказал журналистам представитель ФБР, просьба прозвучала после того, как ведомство сообщило Белому дому, что информация об этих контактах, появившаяся на прошлой неделе в газете New York Times, не соответствует действительности.

По состоянию на четверг ФБР не сделало никаких публичных заявлений о своей позиции и, судя по всему, не собирается, сообщают СМИ.

New York Times сообщила, что американские разведслужбы перехватили прошлогодние телефонные разговоры между российской разведкой и членами предвыборного штаба Трампа.

Как говорится в сообщениях прессы, беседа Прибуса с заместителем директора ФБР Эндрю Маккейбом возмутила некоторых демократов, которые считают, что глава администрации нарушил требования об ограничении контактов между ведомством и Белым домом, когда дело касается обсуждения незаконченных расследований.

Фото – Голос Америки