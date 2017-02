Серж Танкян разместил на своей странице в Фейсбуке видеопослание под заголовком «Голос – это правда, голос – это сила» («A Vote is the Truth, a Vote is Power»).

Музыкант призывает своих соотечественников в Армении и Диаспоре к проведению свободных и справедливых выборов.

Фото – из страницы Танкяна в Фейсбуке