«Сегодня вопросы решает Россия»

Секретарь фракции АНК Арам Манукян призвал не путаться под ногами у Путина, чтобы не быть растоптанным, но совершить акробатический прыжок и решить вопрос Нагорного Карабаха

«Наша война в данный момент не столько с турком, сколько с международными структурами. Если Россия, международные структуры решили, что эта проблема должна быть решена, ты должен играть в дипломатию, перейти на их сторону, чтобы Азербайджан остался в одиночестве… Несогласие приводит к противодействию. Мы в ходе всей войны имели успех, потом что работали созвучно с международными структурами, в созвучии с Россией…», – так вкратце представил их план мира секретарь фракции АНК Арам Манукян.

В беседе с «Аравот» говоря о наших отношениях с РФ, Арам Манукян сказал: «Поскольку реалии таковы, что вопросы решает Россия, ты должен стараться не попасть под ноги сильным, чтобы не быть растоптанным, я это хотел сказать». На наше замечание, что его и без того обвиняют в русофильстве, и на днях Грант Багратян, например, сказал, что препятствием для сотрудничества с АНК являются две проблемы, связанные с нашей независимостью и отношениями с Россией, на что Арам Манукян нам ответил: «Я провозглашал независимость, это было сделано против РФ, за выход из империи».

Он напомнил, в каком положении оказались те государства – Грузия, Украина, которые пошли против России: «Выступив против империи, проявив непокорность, поступив недипломатично, они потеряли территории. Россия выиграла, и в мире не нашлось структуры, которая смогла бы противостоять ей. Сегодня вопросы в этом регионе решает Россия, и не имеет значения, хочешь ты, или не хочешь, справедливо, или несправедливо. Мы добились успеха в Карабахе, воспользовавшись также и этим».

На наше замечание, что согласно докладу SIPRI о продаже оружия, Россия продает Азербайджану оружия в 20 раз больше, чем Армении, значит, как мы можем после всего этого улучшать отношения, Арам Манукян ответил: «Да, Левон Тер-Петросян тоже говорил, что может наступить момент, когда интересы России совпадут с интересами Азербайджана, и Армения окажется в тяжелом положении. И, исходя из этого, необходимо находить правовые решения именно тогда, когда интересы РФ полностью совпадают с нашими интересами. Сейчас интерес России заключается в том, что она хочет увеличить свое влияние в этом регионе. Это ее интерес, ее право. Исходя из этой ситуации, ты должен найти такое решение, чтобы пойти путем минимальных потерь. Если нет, то можешь потерять еще больше. Ты не имеешь никакого права обвинять другую страну в том, что она определяет свой интерес, ты сумей найти в этом свой интерес».

На наше замечание, что мы и без того «под сапогом» Путина, куда уж дальше, чтобы результаты этого стали зримыми, Арам Манукян ответил: «Я разве говорил подобное? В акробатике есть такой момент: когда акробат совершает оборот и взлетает вверх, тебе остается только подталкивать пальцем, чтобы он довершил оборот. Не надо стелиться, не надо терять собственного достоинства, надо суметь воспользоваться энергией его движения так, чтобы ты мог движением одного пальца достичь большого успеха.

Посмотрите, какие интересы у России на Южном Кавказе после Сирии. Вопрос Сирии решен, вопрос Турции решен, она имеет здесь военные базы и хочет расширить свое влияние. Это вне твоих желаний, вне твоих возможностей. Ты можешь так использовать эту энергию, чтобы получить максимальное процветание, развитие, добрососедство. Политика вещь очень жестокая».

По мнению Арама Манукяна, с Арменией не считаются не потому, что она слаба, «а потому что глупа»: «Мы в 93-м имели бюджет на 300 млн. долларов, имели всего охотничьи ружья, у которого после одного выстрела дуло становилось кривым, но мы победили, потому что никто не мог нам тыкать. Нужно иметь всего лишь голову. Если у малых народов нет оружия, надо использовать ум».

Рипсиме ДЖЕБЕДЖЯН