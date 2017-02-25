Преступление без наказания: истории 60 граждан, подвергшихся насилию – видео

В видеоотчете представлены истории примерно 60 граждан, подвергшихся насилию. Продолжительность видеоотчета – 1 час 20 минут, мы не захотели его сокращать, так как считаем важным рассказ о каждом из них. Следует отметить, что мы не стремились представить всю картину, что было просто невозможно.

Так как в этом году число граждан достигло 970, следовательно, это пример, чтобы иметь общее представление относительно произошедшего. Видеодоклад подготовлен совместно с Ванадзорским офисом ХГА. Мы не называем видеодоклад фильмом, так как отсутствует мнение противоположной стороны, представлены только ответы на официальные запросы от Полиции РА, Прокуратуры РА, Следственного комитета РА.

Видеодоклад подготовлен на основе докладов международных и местных правозащитных организаций. В видеодоклад включены съемки, осуществленные и опубликованные СМИ, в том числе и индивидуальные съемки.

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