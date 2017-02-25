Левон Барсегян: «Свобода и справедливость выборов будут определяться не только днем голосования»

Пресс-клуб «Аспарез» имеет во всех областных центрах гражданские молодежные структуры, которые интенсивно участвуют в наблюдательских миссиях. Об этом 24 февраля на встрече с журналистами в Пресс-клубе «Статья 3» сказал руководитель Гюмрийского Пресс-клуба «Аспарез» Левон Барсегян.

Он поделился своими опасениями: «В прошлом мы замечали использование в таких системах инсайдеров. Власти или партии пытаются внедрить своих людей в наблюдательские миссии, чтобы получать информацию, и накануне голосования обычно эти люди уходят из наблюдательских миссий. Эта цифра во время разных выборов бывала разной, но в среднем отток составляет примерно 15 процентов, и мы это учитываем. Или бывает, что за два дня до выборов происходят попытки подкупа и переманивания наблюдателей».

Левон Барсегян подчеркнул, что выборы это не только голосование: «Надо учесть, что даже если в день голосования все бывает идеально, это не значит, что сами выборы были идеальными. Свобода и справедливость выборов определяется не только днем голосования. Так что, послезавтра вы услышите от властей, что было зафиксировано крайне мало нарушений. Естественно, в условиях такого видеоконтроля нарушений на участках окажется мало, значит ли это, что выборы были свободными и справедливыми? Это не так».