Петр Свитальский: Евросоюз осведомлен о рисках и вызовах выборов

«Мы поддерживаем различные инициативы и долгосрочные усилия с целью улучшения избирательного процесса в Армении», – отметил вчера 24 февраля в Пресс-клубе «Статья-3» глава делегации Евросоюза в Армении Петр Свитальский.

Он указал, что Евросоюз предоставил денежные средства для установки в избирательных участках видеокамер, на подготовку наблюдателей и организацию других мероприятий: «Мы не сделали бы этого, если бы не верили, что на этот раз показатели выборов будут лучше, чем раньше. И когда мы смотрим, как осуществляются различные договоренности, мы можем быть оптимистами, так как видим, что разные заинтересованные лица демонстрируют необходимую политическую волю, чтобы быть уверенными, что в Армении следующие выборы пройдут на более высоком уровне, чем ранее. Это не значит, что они идеальные, могут возникнуть многие непредвиденные проблемы, в отличие от доброй воли государства, но со временем мы сможем с оптимизмом говорить, что гражданам Армении следует проявлять больше доверия и должно поощряться участие в выборах».

По словам Петра Свитальского, риски и вызовы существуют, и Евросоюз в курсе об этом: «Для Евросоюза есть несколько важных пунктов, начиная от злоупотребления административными ресурсами и заканчивая предотвращением предвыборного подкупа. Для нас очень важно, чтобы в день выборов все наблюдатели обладали необходимой для деятельности свободой».