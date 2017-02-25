«С Грузией мы договорились, альтернатива Ларсу будет»: Карен Карапетян

Радио Азатутюн. Премьер-министр Армении Карен Карапетян во время визита в Грузию договорился с грузинским коллегой Гиоргием Квирикашвили по вопросу альтернативы Верхнему Ларсу. Об этом он сказал в беседе с журналистами, сообщает информагентство «Спутник».

«Если Вас интересует, будет ли альтернатива Ларсу, то могу Вас заверить, что да, будет! Об остальном потом, пока я не раскрываю скобки. Мы договорились как по Ларсу, так и по энергетическому коридору», – сказал Карапетян.

Премьер Армении назвал свой визит плодотворным, теплым и конструктивным, отметив, что полностью выполнил ту программу, с которой ехал в Грузию.

Карен Карапетян также сказал, что через 20-30 лет видит Армению страной, которой будут гордиться все.

Фото – Радио Азатутюн