Подразделения Армии Обороны Арцаха отбросили спецназовцев противника, тела погибших – в нейтральной зоне

Сегодня, 25 февраля, около 03:00 и 04:00 по ереванскому времени, на юго-восточном (Мартуни) и восточном (Акна) направлениях линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана, используя соответствующие установки разминирования и спецсредства, предприняли попытку наступления.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах.

Передовые подразделения Армии Обороны Арцаха, также благодаря устройствам наблюдения, по обоим направлениям своевременно заметили продвижение азербайджанских спецназовцев, противник был отброшен на исходные позиции, неся потери.

В результате предпринятых передовыми подразделениями АО Арцаха ответных действий ВС Азербайджана понесли потери – тела нескольких убитых находятся в нейтральной зоне.

С армянской стороны потерь и раненых нет.

Одновременно, согласно предоставленным соответствующими структурами АО Арцаха достоверным данным, в восточном направлении наблюдаются передвижения военной техники и живой силы противника.

«Передовые подразделения Армии Обороны Арцаха продолжают уверенно контролировать обстановку по всей протяженности границы и готовы дать адекватный ответ на любую провокацию ВС Азербайджана», – говорится в сообщении.