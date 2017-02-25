И это пройдет

Любой период времени имеет своих политических радикалов. Самым ярким проявлением радикализма является не столько отношение к власти, сколько поиск «скрытых» повсюду «врагов» и «агентов власти»: «мы искренни, мы борцы, а все остальные продажны, режим боится только нас, впал в панику, поэтому Погос и сказал о нас это, а Петрос написал то-то».

В свое время эту роль на себя взяли национал-демократы. Летом 1994 года в данном мне интервью по государственному телевидению Давид Варданян довольно долго и сердито говорил о «карманной оппозиции», однако, в ответ на мои вопросы, так и не раскрыл, какие именно партии он имеет в виду. Затем была партия Гегамяна, которая выступала в оппозиции к Кочаряну, но еще больше – к «предыдущему преступному режиму», Тер-Петросяну и АОД, «уши» которого лидер партии периодически видел, когда писал тома своих трудов в моменты редких перерывов. Затем наступила очередь АНК: в течение двух-трех лет мои друзья из АНК искали «скрытых сержаканов», и в этом грехе подозревали всех, кто хоть чуточку сомневался в гениальности их, порой противоречивых шагов.

Сейчас очередь дошла и до блока «Оганян-Раффи-Осканян» (ОРО): «все против нас, в том числе и так называемые оппозиционеры, потому что власти впадают в ужас от нашего вида, потому что мы грозны, мы сильны» и так далее. Во всех перечисленных случаях это не только пропаганда, это также уверенность, что весь политический процесс вращается только вокруг них, и все заняты исключительно ими.

Освещая все это более двадцати лет, я, как говорят, пришел к одному простому выводу: все преходяще. Конечно, не надо повсюду искать врагов, но, с другой стороны, не надо очень переживать, что твой брат ищет в тебе врага. Сегодня будет искать, завтра перестанет.

Все это неважно особенно сейчас. Все равно, если не завтра, то через день, как бы это ни было прискорбно, начнутся новые боевые действия, и все эти детские интриги покажутся мелкими и неинтересными.