МО Арцаха – режиму Алиева: как может обороняющаяся сторона оставить погибших в нейтральной зоне?

Сегодня, 25 февраля, около 03:00 и 04:00 по ереванскому времени, на юго-восточном и восточном направлениях линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана, перейдя к наступательным действиям с использованием соответствующей техники и потерпев абсолютное фиаско, по привычке, неудачно попытались приписать свои действия арцахской стороне. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах.

В частности, 25 февраля военное ведомство Азербайджана распространило сообщение, отметив, что якобы арцахские силы с целью улучшения своих позиций перешли к наступательным действиям. При этом Минобороны Азербайджана не забыло упомянуть также, что в ходе «оборонительных боев» азербайджанские ВС понесли потери.

Пресс-служба министерства обороны Республики Арцах заявляет, что вышеотмеченное не имеет никакого отношения к реальности. Более того, здесь возникает очень простой вопрос, ответ на который оставляем азербайджанскому агитпропу: как может обороняющаяся сторона оставить погибших в нейтральной зоне?» – говорится в заявлении.