«Для изменения статус-кво не нужно ехать в Россию, Америку, Францию»: Давид Бабаян – «Жоховурд»

Пресс-секретарь президента НКР Давид Бабаян коснулся темы урегулирования Нагорно-Карабахской проблемы.

«Для изменения статус-кво не надо ехать в Россию, Америку, Францию или в какую-то другую страну. Рассматривать изменение статус-кво только в военно-политическом аспекте или в плане границ неправильно. Потому что статус-кво, в первую очередь, должен измениться в их головах. И если ничего не меняется в их сознании, то есть, сохраняется та же жесткая позиция, та же агрессивность, тот же реваншизм, то это не может измениться и в других плоскостях», – сказал он по поводу заявления министра ИД Азербайджана Мамедъярова, что тот, мол, намерен обсудить с российской стороной, как сопредседателем Минской группы, вопрос изменения статус-кво, и, вообще, целостности Азербайджана.

Бабаян коснулся также темы продажи Россией оружия Азербайджану: «Азербайджан – террористическое государство, и не исключено, что в один прекрасный день это оружие он использует против России. Это вероятно», – сказал он.

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